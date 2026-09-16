Estados Unidos mantiene descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas: ¿cuáles son las razones?

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este 16 de septiembre que mantiene la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, argumentando que en los últimos 12 meses el país "falló considerablemente" en sus obligaciones para combatir el narcotráfico.

Colombia se suma a la lista de países como Afganistán, Bolivia y Birmania que tampoco han alcanzado los criterios establecidos para el control de narcóticos.

Trump culpa al gobierno Petro de la descertificación

En el comunicado, Donald Trump volvió a referirse a la elección de Abelardo de la Espriella como algo positivo, resaltando su compromiso en "liderar una campaña energética contra el cultivo de coca y la producción de cocaína".

El mandatario estadounidense también señaló que Colombia volvería a ser el principal socio en materia de seguridad en el hemisferio para Estados Unidos, así como en el desmantelamiento de redes narcoterroristas.

Trump aseguró que si Colombia avanza en la erradicación de cultivos ilícitos en el próximo año, su administración considerará levantar la descertificación "que se mantiene únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno".

En el listado del gobierno de Estados Unidos de países que facilitan el tránsito de drogas o que son principales productores aparecen Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

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¿Cómo va Colombia en la lucha contra el narcotráfico?

De acuerdo con cifras oficiales, actualmente Colombia cuenta con 253.357 hectáreas de cultivos de hoja de coca.

En el último reporte de la ONU correspondiente a datos recopilados durante 2024, se resalta que la región del Pacífico es de las más afectadas por el fenómeno del narcotráfico.

Además, el informe resalta que ese año, cuando aún gobernaba el expresidente Petro, se incautaron 889.201 kg de cocaína, 19% más que en 2023, se destruyeron 5.226 laboratorios ilegales y se erradicaron 9.403 hectáreas de cultivos de coca, 54% menos que el año anterior.