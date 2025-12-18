CANAL RCN
Implementación de la segunda fase del plan de paz para Gaza será discutida en los Estados Unidos

En la siguiente fase las fuerzas israelís deberán dejar sus posiciones Gaza, entre otros.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 18 de 2025
08:20 p. m.
Estados Unidos intentará destrabar la siguiente fase del alto al fuego en Gaza con una ronda de conversaciones que se celebrará el viernes 19 de diciembre, en Miami, en un contexto marcado por la fragilidad de la tregua y por el lento avance del acuerdo vigente entre Israel y Hamás.

En paralelo a los esfuerzos diplomáticos, el presidente Donald Trump abrió la puerta a una eventual visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de que termine el año.

“Sí, probablemente venga a verme a Florida”, afirmó el mandatario, que el viernes se trasladará a su residencia de Mar-a-Lago. Al ser consultado por la prensa, Trump añadió: “Le gustaría verme. No lo hemos organizado oficialmente, pero le gustaría verme”.

¿Qué contempla en la segunda fase del plan de paz?

Las conversaciones en Florida estarán encabezadas por Steve Witkoff, enviado especial de Trump, que se reunirá con altos funcionarios de Catar, Egipto y Turquía, tal y como confirmó un funcionario de la Casa Blanca a la agencia de noticias AFP.

La segunda fase contempla compromisos clave: la retirada de las fuerzas israelíes de sus posiciones en Gaza, la instalación de una autoridad interina que gobierne el territorio palestino en reemplazo de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Sin embargo, el progreso hacia este punto ha sido limitado desde la entrada en vigor del acuerdo el 10 de octubre, pacto que fue mediado por Estados Unidos junto con aliados regionales.

Trump defiende a capa y espada el plan de pasa para Gaza:

El cese de hostilidades, además, continúa bajo tensión. Israel y Hamás se acusan mutuamente de violaciones al alto al fuego, lo que ha reforzado la percepción de que la tregua sigue siendo inestable.

Trump prevé una tercera fase centrada en la reconstrucción de Gaza, devastada por la ofensiva militar israelí y defendió los resultados del acuerdo, comentando en televisión nacional que es la primera vez “en 3.000” años que hay paz en Medio Oriente.

