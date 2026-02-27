CANAL RCN
Internacional

Aeropuerto de EEUU desmiente que vaya a prohibir a sus pasajeros viajar en pijama

La aclaración fue realizada tras “anunciar” la medida en las redes sociales de la terminal.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
12:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una “broma” tras el éxito de su política de “no Crocs” puso en aprietos al Aeropuerto Internacional de Tampa, el mejor en la categoría de terminales aéreas con capacidad entre los 15 y 25 millones de pasajeros al año, en los Estados Unidos.

El jueves (26/02/26), a través de su perfil en la red social X, antes Twitter, el aeropuerto anunció que "tras la exitosa prohibición de los Crocs", limitaría el uso de pijamas entre sus viajeros. Una práctica común en los EE. UU.

Detectan impactos de bala en avión de American Airlines: cubría ruta entre Colombia y Estados Unidos
RELACIONADO

Detectan impactos de bala en avión de American Airlines: cubría ruta entre Colombia y Estados Unidos

La forma de vestir de los pasajeros se convirtió en tema de conversación en noviembre de 2025, cuando el Departamento de Transporte de los EE. UU. lanzó la campaña "La época dorada de los viajes empieza contigo", en la que instaba a los viajeros a vestir elegante en los aeropuertos del país.

Entonces, el secretario de Transporte Sean Duffy dijo en entrevista con la CNN, que deberían evitar "llegar al aeropuerto en pantuflas y pijama", bajo la misma línea que el aeropuerto de Tampa.

¿El primer aeropuerto sin Crocs ni pijamas?

En la publicación con la que realizó el anuncio, el aeropuerto de Tampa dijo estar consciente de que la medida podría resultar molesta para algunos pasajeros, pero necesitaban de su ayuda para convertirse en el “primer aeropuerto del mundo sin Crocs ni pijamas".

La publicación no tardó en alcanzar los ocho millones de interacciones, en su mayoría negativas por la “coerción” a sus pasajeros; lo que obligó al aeropuerto a retractarse, a través de un vocero, en televisión nacional y explicar que se trataba de una “broma”:

Aerolínea con operación en Colombia retomará sus vuelos entre Bogotá y Caracas
RELACIONADO

Aerolínea con operación en Colombia retomará sus vuelos entre Bogotá y Caracas

"El Aeropuerto Internacional de Tampa comparte regularmente contenido desenfadado y satírico en redes sociales como parte de sus esfuerzos continuos por conectar con sus pasajeros", comentó en entrevista con USA Today.

En sus palabras, "la publicación sobre la 'prohibición de los pijamas' fue un guiño divertido a los debates actuales sobre la moda en el transporte", pero sus pasajeros podrán seguir utilizándolas en la terminal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pakistán

Pakistán se declara en guerra abierta contra Afganistán y sus autoridades talibanes

Nicolás Maduro

La estrategia del abogado de Maduro con la que busca dilatar el proceso en EE. UU.: ¿Cuál es?

Tailandia

Residuos de petróleo de carguero accidentado llegan a las playas vírgenes de Tailandia

Otras Noticias

EPS

¿Camino a estatizar la salud? Gobierno ordena volver pública la Nueva EPS y trasladar cerca de 6 millones de usuarios

En La Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN, candidatos a la Cámara advirtieron los riesgos que esto implicaría.

Artistas

Reconocida pareja colombiana de influencers terminó su relación en malos términos: exhibieron todo hasta con chats

Estos creadores de contenido tuvieron una relación de más de 10 años.

Champions League

Estos son serán los equipos finalistas de la Champions League, según la Inteligencia Artificial: hay sorpresas

UNGRD

Le ponen fecha a la audiencia preparatoria de juicio a Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD

Pasaporte

Nuevo pasaporte en Colombia 2026: estas son las personas que lo podrán obtener gratuitamente