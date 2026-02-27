Aeropuerto de EEUU desmiente que vaya a prohibir a sus pasajeros viajar en pijama

Una “broma” tras el éxito de su política de “no Crocs” puso en aprietos al Aeropuerto Internacional de Tampa, el mejor en la categoría de terminales aéreas con capacidad entre los 15 y 25 millones de pasajeros al año, en los Estados Unidos.

El jueves (26/02/26), a través de su perfil en la red social X, antes Twitter, el aeropuerto anunció que "tras la exitosa prohibición de los Crocs", limitaría el uso de pijamas entre sus viajeros. Una práctica común en los EE. UU.

La forma de vestir de los pasajeros se convirtió en tema de conversación en noviembre de 2025, cuando el Departamento de Transporte de los EE. UU. lanzó la campaña "La época dorada de los viajes empieza contigo", en la que instaba a los viajeros a vestir elegante en los aeropuertos del país.

Entonces, el secretario de Transporte Sean Duffy dijo en entrevista con la CNN, que deberían evitar "llegar al aeropuerto en pantuflas y pijama", bajo la misma línea que el aeropuerto de Tampa.

¿El primer aeropuerto sin Crocs ni pijamas?

En la publicación con la que realizó el anuncio, el aeropuerto de Tampa dijo estar consciente de que la medida podría resultar molesta para algunos pasajeros, pero necesitaban de su ayuda para convertirse en el “primer aeropuerto del mundo sin Crocs ni pijamas".

La publicación no tardó en alcanzar los ocho millones de interacciones, en su mayoría negativas por la “coerción” a sus pasajeros; lo que obligó al aeropuerto a retractarse, a través de un vocero, en televisión nacional y explicar que se trataba de una “broma”:

"El Aeropuerto Internacional de Tampa comparte regularmente contenido desenfadado y satírico en redes sociales como parte de sus esfuerzos continuos por conectar con sus pasajeros", comentó en entrevista con USA Today.

En sus palabras, "la publicación sobre la 'prohibición de los pijamas' fue un guiño divertido a los debates actuales sobre la moda en el transporte", pero sus pasajeros podrán seguir utilizándolas en la terminal.