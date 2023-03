Solicitantes de asilo que cumplan esta condición serán rechazados en EE. UU. y Canadá

Un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá permitirá a ambas naciones rechazar a los solicitantes de asilo. Esta situación tenía a los países en una situación compleja por cuenta de los cientos de migrantes que llegaban hasta bordes fronterizos para cruzar de forma irregular, en el caso de Canadá, a través de Roxham Road, y en el de EE. UU., POR Nueva York y Quebec.

¿Qué dice el pacto bilateral de 2004?

El acuerdo busca eliminar el vacío legal del pacto bilateral de 2004, que permitía que Canadá no admitiera a los migrantes que intentaban cruzar por los puntos de entrada oficiales, pero no por los que no son oficiales, como Roxham Road.

Sin embargo, no todo fueron restricciones en lo que se habló. Se prevé que Canadá va a recibir a 15.000 migrantes de Centro y Suramérica. En la medianoche del próximo viernes 31 de marzo el pacto comenzará a regir desde la medianoche.

Esta nueva política migratoria fue informada por el presidente Joe Biden y su homólogo canadiense Justin Trudeau en una conferencia conjunta que brindaron ambos mandatarios para explicar la decisión.

¿Por qué se tomó la decisión?

Esta decisión se toma en el marco de un aumento en los cruces de inmigrantes a Canadá. Lo que se busca con el acuerdo es que las autoridades de los dos países tengan la facultad de devolver a los solicitantes de asilo en los puestos de entrada no oficiales, lo que modifica el pacto de 2004. Esta medida no necesita aprobación del Congreso estadounidense.

El director ejecutivo de un centro de refugiados en Montreal señaló a la BBC que la decisión podría incentivar el tráfico de personas y por ello es insuficiente. "Tuvimos 40.000 cruces el año pasado. Por eso 15.000 es un número bajo y solo para una parte del mundo, el hemisferio occidental", explicó.

