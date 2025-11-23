EE. UU. y Ucrania avanzan en borrador de acuerdo de paz tras conversaciones en Ginebra

Estados Unidos calificó como un “significativo paso adelante” las conversaciones celebradas este domingo en Suiza sobre una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania, y reiteró que cualquier acuerdo que se alcance “respetará plenamente” la soberanía de ese país, según informó la Casa Blanca.

Un comunicado conjunto de Washington y Kiev señaló que, como resultado de las discusiones, las partes redactaron un borrador de acuerdo de paz actualizado y mejorado, lo que refleja avances respecto al plan inicial presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Delegaciones en Ginebra

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encabezó la delegación que se reunió en Ginebra con funcionarios ucranianos y europeos para discutir la propuesta de paz. El encuentro se enmarca en los esfuerzos internacionales por poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Trump había dado inicialmente hasta el 27 de noviembre al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para responder a su plan de 28 puntos, que incluía la cesión de territorio por parte de Ucrania. Sin embargo, el comunicado conjunto de este domingo sugiere que se realizaron modificaciones sustanciales al documento.

Progreso hacia posiciones comunes

“El diálogo fue constructivo, centrado y respetuoso. Se subrayó el compromiso compartido de lograr una paz justa y duradera”, indicó el texto.

Las discusiones, añadió, mostraron “progresos significativos hacia posiciones comunes” y definieron los próximos pasos, reafirmando que cualquier acuerdo futuro deberá respetar plenamente la soberanía de Ucrania y garantizar una paz sostenible.