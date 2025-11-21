CANAL RCN
Internacional

Trump fija plazo para que Ucrania responda a su propuesta de paz con Rusia

El mandatario republicano anunció este viernes que el próximo 27 de noviembre será la fecha límite para que Ucrania entregue una respuesta oficial a su plan destinado a poner fin al conflicto con Rusia.

Foto: AFP
Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
04:55 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el próximo 27 de noviembre, coincidiendo con el Día de Acción de Gracias, será la fecha límite para que Ucrania entregue una respuesta oficial a su plan destinado a poner fin al conflicto con Rusia.

Donald Trump fija fecha para que Urania de una respuesta sobre plan de paz

Durante una entrevista con la cadena radial Fox, el mandatario señaló que, aunque los plazos pueden extenderse “si las cosas funcionan”, considera que el próximo jueves es un momento adecuado para recibir una definición por parte de Kiev.

Trump sostuvo que, si los combates continúan, Ucrania podría perder rápidamente los territorios que se contemplan en la hoja de ruta propuesta por Washington, en la cual se plantea la cesión de ciertas zonas a Rusia.

Aun así, destacó la valentía de los soldados ucranianos, reconociendo el esfuerzo del país tras casi cuatro años de invasión.

El líder estadounidense también afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, “no quiere más guerra”, al ser consultado sobre las preocupaciones de que Moscú pudiera extender su ofensiva hacia otros países vecinos.

Sin embargo, la reacción desde Kiev no se hizo esperar. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó la iniciativa presentada por Estados Unidos, argumentando que el plan favorece desproporcionadamente a los intereses del Kremlin.

Presidente de Ucrania rechaza plan de paz propuesto por Donald Trump

Zelenski fue enfático en asegurar que no “traicionará” a su país ni aceptará condiciones que comprometan su soberanía territorial.

Mientras tanto, la Casa Blanca confirmó que continúa en diálogo tanto con Ucrania como con Rusia, intentando mantener abierto un canal diplomático que permita avanzar hacia una solución negociada al conflicto.

