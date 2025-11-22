Trump estaría considerando “derrocar a Maduro”, según fuentes estadounidenses

Aumenta la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. De acuerdo con fuentes anónimas, la administración de Donald Trump estaría lista para avanzar a una nueva fase de operaciones contra el régimen en los próximos días.

De acuerdo con lo revelado por Reuters, cuatro funcionarios estadounidenses aseguraron que las operaciones encubiertas serían, probablemente, el primer paso de esta nueva acción contra Nicolás Maduro.

Por ahora no se ha determinado el momento exacto o el alcance de dichas operaciones, o si el presidente Trump ya tomó la decisión de actuar. Lo cierto es que las acciones ofensivas de Estados Unidos se han recrudecido en las últimas semanas, principalmente mediante el despliegue de tropas en el Caribe.

Los funcionarios citados por Reuters hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información.

La agencia también indicó que el Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Mientras que la CIA evitó hacer comentarios.

Dos de las fuentes aseguraron, además, que una de las opciones consideradas por Estados Unidos es intentar derrocar a Maduro.

Aumenta la presión de EE. UU. sobre el régimen

Desde su regreso al poder, Trump aumentó las tensiones con Venezuela y puso en marcha una serie de operaciones para combatir al régimen y su supuesto papel en el suministro de drogas hacia Estados Unidos.

El presidente estadounidense también ha acusado a Nicolás Maduro de ser el líder del denominado Cartel de los Soles.

Maduro, en el poder desde 2013, ha sostenido que Trump busca derrocarlo y que los ciudadanos venezolanos y los militares resistirán cualquier intento de ese tipo.

Entretanto, el Caribe lleva meses intensificando sus actividades militares, y Trump ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtió el viernes a las principales aerolíneas sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar Venezuela y las instó a actuar con cautela.

Seis compañías aéreas internacionales han anunciado ya el cese de operaciones hacia Caracas.

Las opciones que considera EE. UU.

Autoridades estadounidenses confirmaron que el gobierno designará al Cartel de los Soles como una organización terrorista, lo cual, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, “trae un montón de nuevas opciones a Estados Unidos”.

Trump ha dicho que la próxima designación permitiría a Estados Unidos atacar los activos y la infraestructura de Maduro en Venezuela, pero también ha indicado su voluntad de buscar potencialmente conversaciones con la esperanza de una solución diplomática.

Dos funcionarios estadounidenses reconocieron conversaciones entre Caracas y Washington. Sin embargo, no quedó claro si dichas conversaciones podrían afectar el calendario o la escalada de las operaciones estadounidenses.

Hasta la fecha, las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques contra supuestos barcos cargados con drogas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, con un saldo de al menos 83 muertos.

En agosto, Washington duplicó su recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares.