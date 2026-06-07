Washington se convirtió por un momento en la ciudad grande más contaminada: esta es la razón

Una concentración extrema de partículas, que llegó a superar casi en seis los límites de seguridad ambiental, convirtió temporalmente a Washington en la ciudad grande con peor calidad del aire en todo el mundo.

Las alertas de "Código Púrpura" —un nivel de riesgo crítico para toda la población— se encendieron durante la madrugada del domingo 5 de julio en la capital estadounidense y los estados de Maryland y Virginia, luego de que el cielo fuera escenario de una masiva detonación de pirotecnia para conmemorar el aniversario 250 de la Independencia de los Estados Unidos.

Según los registros históricos de la firma suiza de monitoreo IQAir, la capital norteamericana encabezó el ránking global de polución aproximadamente entre las 03:00 y las 05:00 de la mañana.

Aunque la ciudad ya ha descendido a la posición 41 de dicho listado —cediendo los primeros lugares a Yakarta (Indonesia), Kinshasa (India) y Adís Abeba (Etiopía)—, el pico de contaminación coincidió directamente con el cierre de las festividades del 4 de julio promovidas por el gobierno de Donald Trump.

Expertos ya habían advertido los riesgos de semejante espectáculo:

Detrás de este fenómeno atmosférico estuvo el despliegue de 850.000 elementos pirotécnicos detonados en un lapso de apenas 40 minutos en el National Mall. El espectáculo, calificado como "impresionante" por el Ejecutivo, fue coordinado por la compañía Pyrotecnico bajo el encargo de Freedom 250, una organización vinculada a la administración Trump que pretendía romper un récord mundial.

La exhibición se realizó, a pesar de que expertos advirtieron con antelación sobre el severo impacto ecológico de liberar semejante volumen de pólvora en tan poco tiempo, en medio de un contexto climático complejo marcado por una histórica ola de calor en la zona este de los Estados Unidos.

Los primeros indicios de afectación se detectaron en el aire, el sábado hacia las 8:00 de la noche. Sin embargo, los medidores oficiales reportaron un disparo exponencial justo antes de la medianoche, momento en el que finalmente inició el show central tras superar un retraso de varias horas provocado por tormentas eléctricas.

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La lluvia ayudó a dispersar la densa capa de humo que cubría la ciudad:

En uno de los puntos de control, el volumen de partículas finas (PM2.5) rebasó los 200 microgramos por metro cúbico, una cifra que contrasta con el umbral diario de 35 microgramos establecido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), indicó la agencia de noticias francesa AFP. Este tipo de polución por humo penetra de forma directa en el sistema respiratorio y es capaz de provocar tanto afecciones agudas inmediatas como patologías crónicas a largo plazo.

En la madrugada del domingo, la calidad del aire empezó a normalizarse gracias a la aparición de intensas lluvias que contribuyeron al despeje de la densa capa de humo que cubría la región.