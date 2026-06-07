Autoridades de Bogotá y Medellín reciben a bomberos que ayudaron tras los sismos en Venezuela

En el transcurso del lunes (6 de julio), los alcaldes de Bogotá y Medellín recibieron en sus respectivas ciudades a los bomberos que se sumaron a las labores de rescate en territorio venezolano, tras el doblete sísmico del miércoles 24 de junio.

Junto a integrantes de la Armada, la Policía, el Ejército, la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estuvieron ocho días buscando señales de vida entre los escombros de edificios que colapsaron en La Guaira.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, les agradeció personalmente en la madrugada, indicando que “son un orgullo para Bogotá, para sus ciudades (de origen) y para toda Colombia. ¡Son unos verdaderos héroes!”.

Y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, les entregó la máxima distinción de la ciudad: la Medalla Alcaldía de Medellín, en una ceremonia que ocurrió la tarde del lunes.

Rescatistas lamentaron el panorama al que se enfrenta el vecino país:

Aunque sus hombres no registran lesiones y lograron rescatar cuatro cuerpos sin vida y dar con la ubicación de 17 personas bajo los escombros, el capitán Roberto Urquijo, subcomandante del cuerpo oficial de bomberos de Medellín, lamentó la situación que enfrenta Venezuela:

“Llevo 24 años trabajando en esto, nos hemos preparado mucho, pero el panorama era desolador. No hay palabras para dimensionar la situación que están viviendo en Venezuela. Más del 95% de las estructuras estaban colapsadas y el desastre ocurrió en un día festivo, en un lugar turístico”.

Al regresar, indicó que solo la maquinaria amarilla podrá ayudar a quienes siguen bajo los escombros, debido a que no pudieron ser rescatados por el personal de emergencias. Sin embargo, agradeció al alcalde y a quienes les permitieron llegar a La Guaira para sumar esfuerzos con locales y extranjeros:

“Es para nosotros un honor haber podido servir a esa comunidad cuando lo requería y fue posible gracias a la voluntad política del señor alcalde y el director del DAGRD, que permite la movilización de recursos humanos y técnicos para cumplir con la misión que nos fue encomendada (…) hubo mucho apoyo internacional y estuvimos en el epicentro de la localidad más afectada, trabajando de manera conjunta con bomberos locales y la comunidad”.

RELACIONADO Preso político revela los momentos de pánico que vivió junto a sus compañeros de penal por los sismos en Venezuela

¿Por qué regresaron los rescatistas colombianos?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres explicó que los 63 rescatistas del equipo USAR COL-1, que viajaron a Venezuela, regresaron al país tras ocho días de labores de búsqueda, como establecen los estándares internacionales para salvar el mayor número de vidas.

De acuerdo con la UNGRD, tras el séptimo día del terremoto se cierra la ventana estándar de respuesta e inicia una nueva fase de atención, en la que los rescatistas también necesitan regresar a sus hogares, debido a que las labores que realizan generan un desgaste “físico, mental y emocional que también debe ser gestionado para proteger a quienes salvan vidas”.