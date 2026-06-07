Caso Charlie Kirk: viuda confrontó a Tyler Robinson, principal sospechoso, en una audiencia

La viuda de Charlie Kirk enfrentó este lunes 6 de julio en un tribunal de Utah al hombre señalado de cometer el macabro asesinato ocurrido en septiembre de 2025.

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Erika Kirk llegó al recinto acompañada por Donald Trump Jr. y otros dirigentes afines al movimiento Turning Point (al cual pertenecía su esposo y que es afín al presidente Trump).

¿Quién es el sospechoso?

El acusado es Tyler Robinson, un joven de 23 años. Las pesquisas han revelado que presuntamente accionó el rifle francotirador motivado por estar en contra de las ideas del activista.

Siendo el fundador del movimiento, Kirk impulsó campañas para promover el voto juvenil para Trump en las elecciones de 2024. Con el paso del tiempo, se volvió una de las figuras más importantes de la derecha en Estados Unidos.

Las autoridades sostienen que Robinson consideraba intolerables las posturas del líder político, quien defendía el modelo de la familia tradicional y cuestionó públicamente a la población LGBT y personas transgénero.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Con respecto a la audiencia, la de este 6 de julio fue el punto de partida de un proceso que se extenderá por varios días. A lo largo de las sesiones, se buscará recolectar las pruebas para comenzar el juicio formal contra Robinson.

El crimen se presentó el 10 de septiembre de 2025. Aquel día, Kirk se encontraba en un evento al aire libre en Utah Valley University. Ante los ojos de los presentes, el activista recibió un disparo en el cuello que le causó la muerte a las pocas horas.

“El gran e incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”, este fue el mensaje del presidente Trump al rechazar lo ocurrido.