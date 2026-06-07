CANAL RCN
Internacional

Caso Charlie Kirk: viuda confrontó a Tyler Robinson, principal sospechoso, en una audiencia

Avanzan las investigaciones por el crimen cometido el 10 de septiembre de 2025 en Utah, Estados Unidos.

Charlie Kirk.
Charlie Kirk. Foto: AFP.

AFP

julio 06 de 2026
09:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La viuda de Charlie Kirk enfrentó este lunes 6 de julio en un tribunal de Utah al hombre señalado de cometer el macabro asesinato ocurrido en septiembre de 2025.

Señalado asesino de Charlie Kirk comparece en público por primera vez
RELACIONADO

Señalado asesino de Charlie Kirk comparece en público por primera vez

Erika Kirk llegó al recinto acompañada por Donald Trump Jr. y otros dirigentes afines al movimiento Turning Point (al cual pertenecía su esposo y que es afín al presidente Trump).

¿Quién es el sospechoso?

El acusado es Tyler Robinson, un joven de 23 años. Las pesquisas han revelado que presuntamente accionó el rifle francotirador motivado por estar en contra de las ideas del activista.

Siendo el fundador del movimiento, Kirk impulsó campañas para promover el voto juvenil para Trump en las elecciones de 2024. Con el paso del tiempo, se volvió una de las figuras más importantes de la derecha en Estados Unidos.

Las autoridades sostienen que Robinson consideraba intolerables las posturas del líder político, quien defendía el modelo de la familia tradicional y cuestionó públicamente a la población LGBT y personas transgénero.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Con respecto a la audiencia, la de este 6 de julio fue el punto de partida de un proceso que se extenderá por varios días. A lo largo de las sesiones, se buscará recolectar las pruebas para comenzar el juicio formal contra Robinson.

Trump condecora a Charlie Kirk como “mártir de la libertad” tras su asesinato en Utah
RELACIONADO

Trump condecora a Charlie Kirk como “mártir de la libertad” tras su asesinato en Utah

El crimen se presentó el 10 de septiembre de 2025. Aquel día, Kirk se encontraba en un evento al aire libre en Utah Valley University. Ante los ojos de los presentes, el activista recibió un disparo en el cuello que le causó la muerte a las pocas horas.

“El gran e incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”, este fue el mensaje del presidente Trump al rechazar lo ocurrido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Venezolanos se niegan a regresar a sus hogares por miedo a cómo quedaron tras los sismos

Donald Trump

Trump anunció una millonaria renovación en la Casa Blanca: construirán hasta un nuevo helipuerto

Japón

Japón difundió la imagen de un asteroide con una inusual forma: ¿de qué se trataba?

Otras Noticias

Bancolombia

Bancolombia hizo importante anuncio por el partido de Colombia ante Suiza: ¿de qué se trata?

La entidad anunció una jornada especial en sus 562 oficinas.

Cuidado personal

¿Cumple su médico con la ley? Cómo revisar si su historia clínica digital está bien registrada

¿Su médico cumple con la ley? Conozca los 5 puntos clave para verificar si su historia clínica digital está bien registrada según la Resolución 1888.

Gustavo Petro

Máquina de $27 mil millones que Petro presentó como "la mejor de América Latina" no está funcionando

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo se sincera y cuenta qué espera de Suiza, el próximo rival de Colombia

Selección Colombia

Vidente que ha adivinado en los partidos de Colombia predijo el resultado vs. Suiza: ¿cuál sería?