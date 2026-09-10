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Ejecución en vivo en los EE. UU. es condenada por la ONU

De concretarse, será la primera ejecución realizada por un pelotón de fusilamiento en el país desde la Segunda Guerra Mundial.

Foto: Gemini AI
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Noticias RCN

AFP

octubre 09 de 2026
07:00 a. m.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la retransmisión en vivo de la aplicación de la pena capital equivale a una tortura y contraviene el derecho internacional.

El recordatorio del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos surge en respuesta al anuncio de las autoridades norteamericanas sobre la transmisión de la muerte por fusilamiento de Nidal Hasan, fijada para el próximo 3 de diciembre.

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¿Quién es Nidal Hasan y por qué fue condenado?

El caso de Hasan —psiquiatra del Ejército, musulmán y de ascendencia palestina— se remonta al 5 de noviembre de 2009, cuando el acusado inició un tiroteo en la base de Fort Hood, en Texas, cobrando la vida de 13 personas —12 de ellas militares— y dejando decenas de heridos.

El “lobo solitario” de Al Qaeda pretendía frenar el despliegue de tropas estadounidenses en los conflictos de Irak y Afganistán, a los que señalaba de ilegales.

En medio del tiroteo, el atacante recibió un disparo en la columna que lo mantiene, desde entonces, en silla de ruedas.

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El secretario de Defensa informó que efectivos estadounidenses van a ejecutar la pena

En declaraciones entregadas a la agencia de noticias francesa AFP, el organismo internacional remarcó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe de manera tajante las ejecuciones de carácter público.

Según el ente multinacional, puede ser encasillado entre los tratos crueles, inhumanos o degradantes, que en el pasado ha condenado por ejecuciones similares en Irán y Afganistán.

Sin embargo, los planes de Washington se mantienen firmes. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución será transmitida y destacó que la sentencia será ejecutada por un pelotón de efectivos militares.

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