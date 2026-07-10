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Christa Pike iba a ser desconectada del soporte vital cuando despertó del doble intento de ejecución

Una semana después de sobrevivir a dos dosis de pentobarbital, Christa Pike pasó de estar considerada con muerte cerebral a despertar y hablar.

Christa Pike iba a ser desconectada del soporte vital cuando despertó del doble intento de ejecución
Foto: diseñada por Magnific / captura de video Noticias RCN.

Yhonay Díaz

octubre 07 de 2026
04:12 p. m.
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Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, estuvo a punto de ser desconectada del soporte vital luego de sobrevivir a una doble ejecución por inyección letal.

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Cuando sus abogados esperaban que los médicos retiraran los aparatos, la mujer despertó y comenzó a hablar.

Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital durante el intento de ejecución realizada el pasado 30 de septiembre. Tras el procedimiento, quedó en estado crítico y fue trasladada a un hospital.

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Christa Pike habría sido declarada con muerte cerebral, pero despertó y habló

El lunes 5 de octubre, por la noche, según su abogado Randy Spivey, el equipo que acompañaba a Pike entendía que la mujer tenía muerte cerebral y que el soporte vital sería retirado al día siguiente.

Pero el martes, para sorpresa de todos, Christa se despertó y empezó a hablar.

Actualmente, Pike puede hablar y sabe identificarse, aunque su recuperación continúa bajo vigilancia. Otra de sus abogadas, Luke Ihnen, explicó durante una audiencia judicial que la comunicación de la mujer sigue siendo limitada.

Pike permanece esposada a la cama. Según Ihnen, el personal médico solicitó que le retiraran las esposas, pero esa petición fue rechazada.

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¿Christa Pike recuerda detalles de su intento de ejecución?

Un anestesiólogo contratado por sus abogados como experto antes de la ejecución, Joel Zivot, afirmó que Pike ya no estaba conectada al respirador. También señaló que la mujer aparentemente no conserva recuerdos del intento de ejecución.

El especialista planteó una posible explicación sobre lo ocurrido. Según dijo, Pike tiene venas pequeñas, lo que habría dificultado la colocación de la vía utilizada para administrar el pentobarbital.

Sus abogados aseguraron que durante la ejecución los brazos de la mujer se pusieron morados y que ella manifestó sentir ardor.

Para Zivot, esas señales podrían indicar que parte del medicamento ingresó al tejido de los brazos y no directamente al torrente sanguíneo. También planteó que el pentobarbital utilizado pudo haber estado degradado.

El caso llevó a los abogados de Pike a solicitar al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que transforme la condena a muerte en una pena de cadena perpetua.

Ahora las autoridades estatales deberán preservar las pruebas relacionadas con el procedimiento, incluidos suministros médicos, desechos y grabaciones de audio y video.

Pike tenía 18 años cuando participó, junto con su novio, en el secuestro y asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años. Fue condenada a muerte en 1996, después de un proceso que estuvo marcado por largas apelaciones durante casi tres décadas.

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