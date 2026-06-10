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Reaccionó y habló Christa Pike, la reclusa que sobrevivió a dos inyecciones letales para su ejecución

La mujer permanece esposada y en cama, recibiendo atención médica tras sobrevivir a un doble intento de ejecución.

Reaccionó y habló Christa Pike, la reclusa que sobrevivió a dos inyecciones letales para su ejecución
Foto: AFP

Yhonay Díaz

octubre 06 de 2026
08:30 p. m.
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Christa Pike, la mujer de 50 años que sobrevivió a dos intentos de ejecución mediante inyección letal en una cárcel de Tennessee, Estados Unidos, recuperó la conciencia y logró comunicarse verbalmente con sus abogados, confirmó su defensa.

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Pike recibió dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado para las ejecuciones por inyección letal en Estados Unidos. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte de Estados Unidos, Pike es la primera reclusa que sobrevivió a las inyecciones letales utilizadas en ejecuciones.

La condenada enfrentaba la pena capital por su participación en la tortura y asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, una compañera de clase. El crimen ocurrió en 1995, cuando Pike tenía 18 años. Sus dos cómplices, también adolescentes en ese momento, se salvaron de la pena de muerte.

En las últimas horas se conoció que la mujer después de permanecer varios días inconsciente e intubada, reaccionó y habló con sus abogados.

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Christa Pike reaccionó y habló con sus abogados: ¿Qué les dijo?

Pike estuvo en estado crítico, inconsciente y con respiración asistida desde el fallido procedimiento para su ejecución el pasado 30 de septiembre en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, ubicada en Nashville.

Sus abogados entregaron información de su estado de salud tras recuperar la consciencia:

Contra todo pronóstico está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica crítica.

A pesar de las graves lesiones sufridas en sus brazos durante el doble intento de ejecución, Pike "sigue esposada y atada a la cama", aseguraron sus abogados.

Sus representantes legales aseguraron que su recuperación es algo sin precedentes desde el punto de vista médico.

Advirtieron que su pronóstico sigue siendo incierto y se enfrentaría a una larga recuperación.

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La historia de Christa Pike en la cárcel

De haberse completado la ejecución, Pike habría sido la primera mujer a la que se le aplicaba la inyección letal por pena capital en Tennessee en más de 200 años, marcando un hito histórico en el sistema penal del estado.

El fallido procedimiento generó consecuencias significativas en la administración penitenciaria de Tennessee. El director de prisiones del estado presentó su renuncia, mientras que el gobernador Bill Lee suspendió temporalmente la aplicación de la pena de muerte en el estado, ordenando una investigación independiente para esclarecer las circunstancias del incidente.

Los abogados de Pike pidieron al gobernador Lee que conmute la sentencia de su cliente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, argumentando las extraordinarias circunstancias de su caso y su supervivencia.

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