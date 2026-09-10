Hubo fuerte sismo en Chile hoy 9 de octubre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud

Las entidades especializadas de Chile advirtieron un fuerte movimiento telúrico en la mañana de este viernes 9 de octubre de 2026.

Cuando en Colombia eran las 5:22 de la mañana y en el territorio chileno las 7:22, hubo un sismo que sobrepasó los 5.0 de magnitud. ¿Dónde fue el epicentro? ¿De cuánto fue la profundidad? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Chile hoy 9 de octubre de 2026

5:22 a.m. en Colombia / 7:22 a.m. en Chile:

Epicentro: Tarapacá, Iquique, Chile.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: 124 kilómetros.

Intensidad: III.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Coscaya, a 47 de Huaviña, a 48 de Mamiña y a 58 de Sotoca.

¿Qué han explicado las autoridades de Chile tras el fuerte sismo de hoy 9 de octubre de 2026?

Aunque el temblor se sintió de manera considerable, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile informó que no se presentaron daños estructurales y que, por ende, tampoco hubo heridos ni víctimas.

Asimismo, se aclaró que todos los servicios públicos están operando con normalidad y que el 'sacudón' no generó ningún daño en los suministros.

Entre tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada aseguró que el sismo no reunió las características para generar un tsunami y tener que activar una alarma.

No obstante, a raíz de que es probable que se continúe liberando energía en la zona en la que se presentó el movimiento telúrico, las autoridades chilenas han advertido que se pueden sentir nuevas réplicas en las próximas horas.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 9 de octubre de 2026?

A las 6:50 de la mañana de este 9 de octubre, el Servicio Geológico Colombiano reportó el siguiente movimiento telúrico en Santander:

6:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).