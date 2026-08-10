MinSalud reporta avances en la atención a pacientes afectados por la falta de medicamentos

La ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó un balance de la estrategia de atención urgente a pacientes que enfrentaban bloqueos en la entrega de medicamentos, revelando que cerca de 200.000 personas han sido atendidas de un total inicial de 1.6 millones de pacientes en lista de espera.

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Ministra de Salud pide garantizar continuidad en la entrega de medicamentos

Vesga solicitó mantener la continuidad en la atención para quienes ya han recibido el desbloqueo de sus tratamientos, mientras las autoridades sanitarias trabajan en mesas técnicas para abordar los nuevos casos que se presentan diariamente.

"El compromiso que tenemos con las EPS tiene dos elementos. El primero, el seguimiento a que la estrategia de estos pacientes que son atendidos en plan de choque mantenga la continuidad en su atención", explicó la funcionaria.

La ministra anunció que el 9 de octubre se realizará un nuevo corte de cuentas con las cifras actualizadas de medicamentos entregados y atenciones realizadas que permanecían en espera de resolución urgente.

Esta medición permitirá evaluar el avance del plan de choque implementado para descongestionar el sistema de salud.

El segundo componente de la estrategia gubernamental apunta a liberar presión en el sistema. "Segundo, tiene que dar paso a que las EPS liberen también, repito, presión para poder atender a esa nueva población que nos va apareciendo", señaló Vesga, refiriéndose a la necesidad de que las Entidades Promotoras de Salud generen capacidad para atender la demanda continua.

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Las cifras evidencian que, aunque se ha avanzado en la atención de aproximadamente el 12.5% de los pacientes inicialmente identificados, todavía quedan cerca de 1.4 millones de personas esperando recibir sus medicamentos o tratamientos.

Las mesas de trabajo entre el Ministerio de Salud y las entidades del sector continúan operando para diseñar soluciones que permitan no solo atender el rezago acumulado, sino también responder a la demanda diaria de nuevos pacientes que requieren medicamentos y atención médica urgente.