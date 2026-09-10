‘Navi’ Pillay gana el Premio Nobel de Paz por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos

La jueza sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, de 85 años, recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por su labor a favor de los derechos humanos y la justicia internacional.

El comité destacó su carrera, la cual ha estado enfocada en la defensa de las víctimas y en el fortalecimiento del derecho internacional. Su trayectoria incluye la participación en procesos judiciales relacionados con crímenes graves y para exigir responsabilidades a dirigentes políticos y Estados.

Búsqueda de justicia en el Apartheid

Uno de los episodios más relevantes de su vida profesional fue su trabajo como abogada en defensa de Nelson Mandela y de otras personas perseguidas durante el régimen del apartheid en Sudáfrica.

El Comité Nobel resaltó la continuidad entre su trabajo inicial en defensa de quienes se oponían al apartheid y su posterior participación como jueza en procesos internacionales de gran relevancia. Para el organismo, refleja un compromiso sostenido con la justicia y la protección de los derechos fundamentales.

Pillay también presidió la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado. En un informe publicado en 2025, esta instancia concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza.

¿Cuánto dinero recibe la ganadora?

El premio concedido a la jurista se suma a los reconocimientos anunciados en otras categorías de los Nobel, entre ellas Literatura, Química, Física y Medicina. En la edición de 2025, el Nobel de la Paz fue otorgado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

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La distinción va acompañada de 12 millones de coronas suecas, una suma equivalente a aproximadamente 1.2 millones de dólares. La ceremonia de entrega está prevista para el 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

La fecha coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, el industrial sueco que estableció estos premios en su testamento de 1895. Su legado dio origen a los galardones que reconocen contribuciones en distintas áreas, incluida la promoción de la paz.