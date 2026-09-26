Rusia pidió en la Asamblea de la ONU liberar a Nicolás Maduro

El canciller ruso Serguéi Lavrov pidió este sábado 26 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Estados Unidos tras la operación militar estadounidense en Venezuela de enero de 2026.

La declaración se produjo durante la intervención de Lavrov en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General, en Nueva York.

El funcionario ruso sostuvo que la detención de Maduro sin un juicio previo vulneraría, según la posición de Moscú, normas del derecho internacional y las garantías de inmunidad de los altos funcionarios estatales.

¿Qué pidió Rusia por la liberación de Nicolás Maduro?

Lavrov reclamó desde la tribuna de Naciones Unidas la “pronta liberación” del venezolano y de Cilia Flores, además de pedir que no se repitan situaciones similares.

Insistimos en la pronta liberación del líder venezolano y su esposa, y la no repetición de dichos excesos en un futuro, mencionó.

La postura rusa coincide con la posición que Moscú había expresado desde la captura de Maduro. En enero, el Ministerio de Exteriores ruso calificó la operación estadounidense contra Venezuela como una agresión armada y cuestionó las circunstancias en las que el entonces mandatario fue trasladado a Estados Unidos.

Maduro y Flores permanecen bajo custodia en Nueva York y enfrentan una acusación federal por narcotráfico. Sus abogados han solicitado que se desestimen los cargos alegando inmunidad, mientras que el proceso judicial continúa.

¿Qué más reclamó Lavrov ante la ONU?

El discurso ruso también incluyó a Cuba y Palestina. Lavrov pidió levantar las restricciones comerciales, económicas y financieras estadounidenses contra Cuba y retirar a la isla de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. Moscú ha mantenido públicamente esa posición y ha reiterado su respaldo político a La Habana.

Sobre Medio Oriente, el canciller ruso sostuvo que ha llegado el momento de establecer un Estado palestino con base en las resoluciones de Naciones Unidas. También cuestionó la situación humanitaria en Gaza y afirmó que el conflicto continúa cobrándose víctimas.

Las declaraciones se producen en una Asamblea General marcada por las tensiones en Venezuela, la situación de Gaza y las diferencias entre Washington y Moscú sobre distintos conflictos internacionales.

RELACIONADO Piden blindar las pruebas contra Nicolás Maduro obtenidas de celulares y otros dispositivos

La exigencia rusa sobre Maduro se suma así a una disputa diplomática que continúa abierta, mientras el proceso judicial en Estados Unidos avanza y Venezuela atraviesa una nueva etapa política bajo el gobierno encargado de Delcy Rodríguez.