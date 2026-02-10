Piloto y pasajero del vuelo en el que copiloto trató de estrellar la aeronave hablaron sobre el incidente

Siguen conociéndose detalles sobre el incidente ocurrido durante el vuelo FZ 1073, entre Dubái y Tel Aviv, el pasado miércoles, 30 de septiembre.

En diálogo con el primer ministro de la India, Narendra Modi, el piloto nacido en Bombay Smit Machchhar recordó el momento en el que su compañero lo atacó de la nada con un arma cortopunzante y trató de estrellar el avión:

Mientras “estaba tirado en el suelo”, con su compañero golpeándolo, “sentía que el avión se precipitaba” y se decía a sí mismo: “este es el último empujón. Smit, hazlo, la puerta está aquí mismo”.

Finalmente, logró abrir la puerta de la cabina y, como había pensado desde un inicio, miembros de la tripulación y pasajeros, entraron a ayudarlo. “Tuvieron un papel igual de importante en el rescate. Intentaba salvarme, pero también sabía que no podía dejar que nadie muriera”, explicó al ministro indio.

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Modi destacó su valentía, al igual que otros jefes de Estado:

Al finalizar su conversación con el piloto Smit Machchhar, el primer ministro indio auguró que “pronto gozará de buena salud” e indicó que “India está ansiosa de recibirlo”.

En redes sociales, dedicó dos publicaciones a su acción heroica: "Ante un peligro extremo y a pesar de estar gravemente herido, demostró un valor inmenso y una determinación inquebrantable para proteger la vida de los demás".

Y fue más allá al señalar que, “sin temer por su propia vida, (el piloto Smit) luchó valientemente y evitó que ocurriera otro ataque como el del 11-S", en sintonía con declaraciones de otros líderes internacionales.

Un pasajero recordó cómo vivieron el incidente fuera de cabina:

En una entrevista concedida a DNEWS, Almog Italie, pasajero del vuelo, recordó que, pasadas dos horas del despegue, “el avión comenzó a caer, iba en caída libre. Cayó treinta segundos, después se estabilizó, y comenzó a caer otra vez”.

Según comentó, los pasajeros quedaron en shock. “No recibimos ninguna alerta. Al principio pensábamos que era turbulencia, pero era demasiado rápido para ser turbulencia. Tuvimos que abrocharnos el cinturón de seguridad y, luego de la segunda caída, vimos gente corriendo hacia la cabina. Ahí entendimos que había problemas”.

El copiloto se encuentra detenido en la ciudad de Tabuk, Arabia Saudita, en la que el avión se vio obligado a aterrizar de emergencia. También en Tabuk, el piloto Smit se recupera de la agresión sufrida en medio del vuelo.