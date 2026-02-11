Conmoción: reconocido influencer fue asesinado con un arma de fuego

El pasado 5 de febrero de 2026, fue asesinado un reconocido influencer en Huixtla, Chiapas, México.

Juan Diego Maldonado, que en las redes sociales se identificaba como 'El Chabelo', recibió varios impactos de bala cuando se encontraba en un local de tatuajes.

Los vecinos del barrio Esquipulas, sector en el que ocurrió todo, alertaron a las autoridades, pero, desafortunadamente, el influencer ya se encontraba sin signos vitales cuando ellos llegaron.

¿Cómo fue el asesinato de 'El Chabelo', el reconocido influencer de México?

Según los testigos que han hablado con las autoridades, Juan Diego Maldonado, 'El Chabelo', se encontraba en el establecimiento y, de repente, llegaron dos hombres.

Ellos, en primera instancia, preguntaron por un supuesto trabajo que querían realizarse, pero, a los pocos minutos, empuñaron un arma de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones al reconocido creador de contenido.

Fue así como, de acuerdo con el reporte, 'El Chabelo' recibió al menos seis impactos en su abdomen y otros dos en su frente.

Además, otras dos personas quedaron heridas y tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un centro hospitalario cercano.

¿Cuál fue la causa del asesinato de 'El Chabelo', el reconocido influencer de México?

Tras el crimen registrado en Huixtla, Chiapas, la Policía de México inició una investigación exhaustiva para aclarar lo sucedido.

Sin embargo, por ahora, no se han identificado a los presuntos asesinos ni las causas del ataque a quemarropa y, por lo tanto, las autoridades siguen revisando las cámaras de seguridad y hablando con las personas que se encontraban cerca.

"No lo puedo creer", "que en paz descanse", "increíble los gobernantes que tenemos", "luz en su viaje", "no hay ley, ahora se ve mucha delincuencia", "qué triste noticia", "investiguen a fondo" y "que se haga justicia pronto", "mi más sentido pésame a sus familiares", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales tras lo ocurrido.