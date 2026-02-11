CANAL RCN
Internacional

Conmoción: reconocido influencer fue asesinado con un arma de fuego

El creador de contenido recibió al menos ocho disparos en su cuerpo.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
10:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 5 de febrero de 2026, fue asesinado un reconocido influencer en Huixtla, Chiapas, México.

Juan Diego Maldonado, que en las redes sociales se identificaba como 'El Chabelo', recibió varios impactos de bala cuando se encontraba en un local de tatuajes.

Murió un reconocido actor de cine y televisión: esto se reportó
RELACIONADO

Murió un reconocido actor de cine y televisión: esto se reportó

Los vecinos del barrio Esquipulas, sector en el que ocurrió todo, alertaron a las autoridades, pero, desafortunadamente, el influencer ya se encontraba sin signos vitales cuando ellos llegaron.

¿Cómo fue el asesinato de 'El Chabelo', el reconocido influencer de México?

Según los testigos que han hablado con las autoridades, Juan Diego Maldonado, 'El Chabelo', se encontraba en el establecimiento y, de repente, llegaron dos hombres.

Ellos, en primera instancia, preguntaron por un supuesto trabajo que querían realizarse, pero, a los pocos minutos, empuñaron un arma de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones al reconocido creador de contenido.

Fue así como, de acuerdo con el reporte, 'El Chabelo' recibió al menos seis impactos en su abdomen y otros dos en su frente.

Además, otras dos personas quedaron heridas y tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un centro hospitalario cercano.

¿Cuál fue la causa del asesinato de 'El Chabelo', el reconocido influencer de México?

Tras el crimen registrado en Huixtla, Chiapas, la Policía de México inició una investigación exhaustiva para aclarar lo sucedido.

Exfutbolista argentino fue asesinado en pelea callejera: su hermano, principal sospechoso, se entregó
RELACIONADO

Exfutbolista argentino fue asesinado en pelea callejera: su hermano, principal sospechoso, se entregó

Sin embargo, por ahora, no se han identificado a los presuntos asesinos ni las causas del ataque a quemarropa y, por lo tanto, las autoridades siguen revisando las cámaras de seguridad y hablando con las personas que se encontraban cerca.

"No lo puedo creer", "que en paz descanse", "increíble los gobernantes que tenemos", "luz en su viaje", "no hay ley, ahora se ve mucha delincuencia", "qué triste noticia", "investiguen a fondo" y "que se haga justicia pronto", "mi más sentido pésame a sus familiares", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales tras lo ocurrido.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alex Saab

¿Álex Saab sería testigo contra Nicolás Maduro? Revelan detalles de una nueva investigación

Artistas

Murió un reconocido actor de cine y televisión: esto se reportó

Venezuela

"Manchas de sangre y bolsas en la cabeza": preso relató lo que se vive en una cárcel de Venezuela

Otras Noticias

Trabajo

Famosa cervecería anunció 6.000 despidos por baja en sus ventas

La reconocida cervecera anunció la reducción de hasta 6.000 empleos a nivel global. Estas son las razones.

Elecciones presidenciales 2026

Violencia política narrada desde la voz de las mujeres que han sido víctimas

En La Mesa Ancha estuvieron Diana Riveros, Gloria Gaitán y Sofía Gaviria.

Medicamentos

Le quitaron el medicamento y hoy está en riesgo: niño con hemofilia lucha tras dos meses sin tratamiento

Artistas

Hija de Yeison Jiménez reapareció en redes sociales con esta emotiva foto y mensaje, tras un mes de la muerte

Fútbol

Técnico del Liverpool rompe el silencio sobre la salida de Luis Díaz en el Liverpool: "Se echa de menos"