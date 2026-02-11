Violencia política narrada desde la voz de las mujeres que han sido víctimas

La violencia política ha cobrado un nuevo protagonismo en las últimas semanas, marcando la actualidad con casos como el secuestro de la senadora Aida Quilcué en Cauca y los atentados contra los senadores Jairo Castellanos y Temístocles Ortega. En el último año, más de 100 asesinatos vinculados a la actividad política han sacudido al país, incluyendo el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

En medio de este contexto, tres mujeres con historias profundamente marcadas por la violencia política participaron en La Mesa Ancha, compartiendo sus motivaciones para buscar una curul en el Congreso.

Habló la esposa de Diógenes Quintero

Diana Riveros, candidata a la Cámara de Representantes por Norte de Santander con el partido de la U, enfrentó hace dos semanas la muerte de su esposo, el representante Diógenes Quintero: “Descubrimos el gusto por servirle a la gente, por trabajar por la gente”

Describió la compleja situación de seguridad en el Catatumbo, donde las personas siguen desplazándose y violentadas. Sobre la muerte de su esposo, cuyas circunstancias aún están bajo pesquisas, expresó: “Hoy, más que cualquier otra cosa, pido y exijo es que la investigación sea una de verdad, comprometida, en honor y por la dignidad de esas víctimas y sus familiares”.

Estuvo la hija de Jorge Eliécer Gaitán

Gloria Gaitán, hija del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán asesinado en 1948, encabeza la lista de Fuerza Ciudadana y se define como socialista: “La democracia representativa no representa al pueblo”, afirmó al proponer una transición hacia una democracia directa mediante una Asamblea Nacional Constituyente.

Sofía Gaviria, cabeza de lista de Oxígeno y víctima de las Farc, planteó críticas a la representación actual de las víctimas: “No se ha hablado de la proporción de víctimas”. Propuso como solución la descentralizando, dándole poder a las regiones y a los alcaldes.

El debate entre las candidatas evidenció las tensiones sobre el proceso de paz. Mientras Gaitán defendió la permanencia de Comunes en el escenario político para evitar el retorno al conflicto, Gaviria rechazó categóricamente ese argumento: “No puede ser que haya el condicionamiento a que ganen en las urnas para que no retornen las armas”.

Las tres mujeres coincidieron en las dificultades de hacer política siendo mujer en Colombia: “El machismo es una realidad. Las mujeres tenemos que empezar de 10 para que nos respeten, y los hombres pueden empezar de una”.