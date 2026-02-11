CANAL RCN
Hija de Yeison Jiménez reapareció en redes sociales con esta emotiva foto y mensaje, tras un mes de la muerte

La hija de Yeison Jiménez conmovió a todos los fanáticos del artista.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

febrero 11 de 2026
08:21 a. m.
El 10 de febrero se cumplió un mes de la inesperada muerte de Yeison Jiménez, el cantante que se había posicionado como el número 1 de la música popular colombiana.

En medio de esa coyuntura, sus familiares asistieron nuevamente a la vereda Romita, el lugar de Boyacá en el que cayó exactamente la avioneta, y realizaron un nuevo homenaje eucarístico para el cantante, el piloto y sus cuatro compañeros.

Además, Camila Jiménez, la hija mayor de Yeison Jiménez, reapareció en sus redes sociales con una desgarradora foto y mensaje. ¿Cuál fue?

Este fue el desgarrador mensaje con el que reapareció en redes Camila Jiménez, la hija mayor de Yeison Jiménez

En la tarde del 10 de febrero de 2026, Camila Jiménez, en una historia de Instagram, compartió una foto de ella abrazando a Yeison Jiménez en un concierto.

En esa imagen, se puede apreciar que juntos se miraron a los ojos con amor y felicidad.

Además, las palabras que redactó la hija de Yeison Jiménez junto a esa foto fueron las siguientes:

Te llevo siempre en mi corazón.

Este fue el desgarrador mensaje de Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, tras un mes de su muerte

En horas de la mañana del 10 de febrero, Lina Jiménez compartió en su cuenta de Instagram la última foto que se tomó con el artista y expresó cuánta falta le hace en su día a día.

"Desde que te fuiste hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte", comenzó redactando,

"Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos, en todo lo que vivimos y en el amor tan grande que nos unió durante 34 años. Fuiste mi hermano, mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar", concluyó.

