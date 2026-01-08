Hallan feto de seis meses en una caneca de basura en Barrancabermeja, Santander

En las últimas horas, autoridades en Barrancabermeja, Santander, iniciaron una investigación tras el hallazgo de los restos de un feto de aproximadamente seis meses de gestación en una caneca de basura ubicada en el barrio Terrazas.

El doloroso caso fue reportado por vecinos del sector, quienes tras el descubrimiento alertaron inmediatamente a la Policía.

Los investigadores trabajan para identificar a la persona que abandonó el feto en el contenedor de basura. Sin embargo, no han revelado mayores detalles sobre posibles sospechosos o líneas de investigación específicas.

Abandonan un feto de seis meses en una caneca de basura

Los restos de un bebé de aproximadamente seis meses de gestación fueron encontrados en el interior de una caneca de basura en una zona residencial en Barrancabermeja. Las autoridades realizaron la inspección técnica y confirmaron que se trataba de un feto completamente formado.

Frente a estos hechos, la Secretaría de la Mujer del distrito rechazó categóricamente el caso:

Expresamos nuestro profundo rechazo y consternación al encontrar un feto de varios meses de gestación en una caneca de basura en nuestro distrito.

El incidente ocurrió en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Investigan quién estaría detrás del abandono de un feto en Barrancabermeja

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona con información relevante sobre el caso se comunique con la línea 123 o directamente con la Policía.

Mientras tanto, continúan las diligencias para determinar la identidad del responsable y establecer las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

La alcaldía hizo un llamado urgente para fortalecer las redes de apoyo desde los centros médicos del distrito. El enfoque principal está dirigido especialmente hacia las personas que requieran apoyo en salud mental y las mujeres en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa busca prevenir situaciones similares y garantizar atención adecuada a quienes la necesiten.

La Secretaría de la Mujer confirmó que realizará un acompañamiento continuo durante el proceso investigativo para esclarecer las circunstancias que rodearon este lamentable hallazgo.