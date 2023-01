El emotivo mensaje que la esposa de Sergio Vega le envió al presidente Biden

La historia de Paula Durán y Sergio Vega le ha dado la vuelta al mundo. Se trata de dos colombianos que hace un año se mudaron a California, Estados Unidos, para iniciar una nueva vida junto a sus dos hijas.

Sin embargo, la vida tranquila que llevaban se complicó cuando Paula fue diagnosticada con un cáncer en etapa terminal que se le desarrolló durante el embarazo de su tercer hijo, Juan José.

Desde entonces, ha permanecido internada en una clínica recibiendo tratamientos que la ayuden a combatir el cáncer de estómago y cerebro, pero pese a que ha sido sometida a varios procedimientos, su estado de salud no ha mostrado mejoría.

Incluso, hace algunos días su esposo, Sergio Vega, campeón de la Liga de Fútbol Sala en 2012 con el Atlético Huila, compartió un video en su perfil de Instagram pidiendo ayuda para que sus padres y los de Paula pudieran viajar a Norteamérica, puesto que tuvo “una reunión con todos los médicos y me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón. Me le dieron un mes de vida a mi esposa”.

El emotivo mensaje de Paula a Joe Biden

Entretanto, este 10 de enero, se conoció un video en el que aparece Paula enviándole un emotivo mensaje al presidente Joe Biden para que la ayude y permita que sus familiares puedan trasladarse a Estados Unidos.

“Hola, señor presidente. Quiero pedirle que por favor puedan pasar mis papás y mis suegros a Estados Unidos para poder estar con el apoyo de ellos. Muchas gracias”.

Hasta el momento no se ha conocido información sobre la respuesta del mandatario americano. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional si se tomaron acciones para ayudar a la familia colombiana.

La información fue compartida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual aseguró que “desde que se conoció el caso de Sergio y por instrucciones directas del Canciller Álvaro Leyva Durán, se ha estado en contacto permanente con el señor, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de Asuntos Consulares”.

Además, confirmaron que “de acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en nuestro país la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán”.