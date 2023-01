“La dejaron a su suerte porque para ellos ya no hay nada que hacer”: mamá de Paula Durán

La historia de Paula Andrea Durán, una joven colombiana que sufre un cáncer bastante crítico en Estados Unidos, ha conmovido en los últimos días a todo el país, pues su esposo, Sergio Vega, ha hecho un llamado urgente a las autoridades nacionales buscando ayuda para que sus familiares puedan viajar a despedirse de la mujer.

Ante el incansable llamado del deportista Sergio Vega, para que los padres de Paula Andrea Durán puedan llegar a los Estados Unidos con una visa humanitaria para despedirse de ella, la Cancillería colombiana se pronunció y ya realizó la solicitud necesaria para poder colaborar con la familia de esta joven.

Le puede interesar: Gobierno radicó solicitud para ayudar a Sergio Vega y su esposa en Estados Unidos

La Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia la solicitud de visa humanitaria para los papás de Paula Andrea Durán: “Haremos todos lo posible para que Paula pueda estar con sus padres”, aseguraron en un comunicado. Ahora la situación está en manos de la embajada de los EE. UU.

Noticias RCN habló con Gloria Camargo, madre la joven Paula Durán, quien recibe atención médica en Estados Unidos. Su condición es bastante crítica y desde este fin de semana el Canal RCN ha acompañado el llamado de su esposo, el deportista Sergio Vega para que les expidan una visa humanitaria que le permita a su familia estar con ella.

Vea también: Cifra de muertos en Perú sube a 17 tras choques entre manifestantes y antimotines

¿Se han comunicado desde la Cancillería con usted?

“En este momento no me han dicho absolutamente nada, no tengo conocimiento de lo que está pasando. Solamente me enteré que Sergio estuvo hablando con el canciller y por medio de él estamos esperando una respuesta”, dijo Gloria Camargo.

De igual manera, la madre de esta joven se mostró muy dolida, pues según la medicina estadounidense, ya no hay mucho que hacer por la vida de Paula Andrea, quien se encuentra en un estado bastante delicado.

Más información: CIDH hará visita de observación a Perú en medio de la crisis política

“La visa que estamos pidiendo al Gobierno Nacional es para nosotros los papás de Paula y los padres de Sergio para poder estar con ella en estos momentos. Mi hija actualmente no tiene servicios de salud, ya la enviaron para la casa. La dejaron a su suerte porque para ellos ya no hay nada que hacer.

Sentimos mucho dolor que la medicina nos diga que ya no hay nada que hacer para ella”, concluyó.