Pasaporte de los Estados Unidos incluirá la foto de Trump

El pasaporte conmemorativo por el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos incluirá en sus primeras páginas un retrato del actual presidente Donald Trump.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca al publicar una foto del nuevo diseño, que, según se lee en redes sociales, será de edición limitada: “Pasaporte patriótico desbloqueado. Edición limitada, conmemorativa del 250 aniversario de Estados Unidos”.

No es la primera vez que el republicano incluye su nombre o imagen en documentos públicos, como parte de una estrategia para mantener activo su legado, incluso después de que abandone la Casa Blanca, tras su segundo y último periodo presidencial.

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