“El mundo perdió un gigante”: reacciones a la muerte del diseñador Giorgio Armani

Durante la mañana de este 4 de septiembre, la empresa Armani confirmó el fallecimiento del diseñador por medio de un comunicado oficial que dejó saber al mundo que el italiano había partido pacíficamente tras haber trabajado hasta sus últimos días de vida.

Aunque se desconocen las causas de su deceso, el mundo entero ya ha reaccionado ante la lamentable noticia que hoy enluta no solo al mundo de la moda, sino también a generaciones enteras que estuvieron marcadas por el minimalismo atemporal propia de sus prendas.

Reacciones a la muerte de Giorgio Armani

Giorgio Armani es el símbolo de elegancia, glamour, sobriedad y ante todo comodidad. Parte de su legado es hoy recordado por miles de seguidores entre los que se destacan diferentes figuras públicas, diseñadores, actrices, artistas e incluso figuras políticas que visten de Armani para empoderar su esencia.

Donatella Versace no dudó en compartir una fotografía del italiano, por medio de su cuenta oficial de Instagram, con la que dejó saber el gran vacío que hoy el mundo de la moda perdió.

El mundo perdió a un gigante hoy. Hizo historia y será recordado por siempre, manifestó la diseñadora.



Por su parte, la actriz Julia Roberts también recordó a su emblemático amigo al postear una fotografía junto al diseñador. Con pocas palabras, la mujer recalcó que Giorgio no solo fue una leyenda, sino también un verdadero amigo.

Las reacciones también llegaron al mundo de la política ya que Giorgia Meloni, primera ministra italiana, también expresó sus condolencias al resaltar su incansable trabajo que hoy se convierte en un histórico legado.

Giorgio Armani nos abandona a los 91 años. Con su elegancia, sobriedad y creatividad consiguió lustrar la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un ícono, un trabajador incansable y un símbolo de lo mejor de Italia. Gracias por todo, expresó.

Legado de Giorgio Armani

Tras su deceso a los 91 años, Giorgio Armani deja un verdadero imperio que ha logrado sostenerse durante medio siglo. Su sobriedad, elegancia y estética dejaba ver el juego que realizaba entre la silueta y las prendas, característica propia de los vestigios que adquirió durante los años que estudió medicina.

Armani siempre se caracterizó por su intención de crear todo un ecosistema que pudiera trascender de la moda y cubriera otros ámbitos. Muestra de esto es la gran variedad de marcas, que derivan de su nombre, que incluyen desde fragancias, accesorios, bolsos, zapatos, su marca de café, hoteles, entre otros.

Aunque no ingresó a una escuela de diseño, Giorgio logró crear todo un estilo característico de vida en el que la sutileza, los tejidos suaves y la modestia de sus prendas llevaron a vestir tanto a mujeres como a hombres.

La moda Armani se catapultó como todo un movimiento a seguir, pues la presencia de sus prendas en el cine, en los años 80, causó que su reputación se pudiera internacionalizar por lo que millones de personas querían usar sus prendas para imitar la elegancia y pulcritud de sus personajes favoritos.

Con el deceso de Armani no solo se va uno de los diseñadores más importantes del universo de la moda, también se esfuma una de las mentes más brillantes que logró fusionar los más sofisticados y conservadores clásicos a la contemporaneidad que las generaciones actuales demandan de una prenda.