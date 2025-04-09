CANAL RCN
Internacional

Murió el famoso diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

La empresa dio la noticia. El diseñador era sinónimo de estilo y elegancia.

Murió Giorgio Armani.
Murió Giorgio Armani. Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
08:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la moda está de luto. Hoy, jueves 4 de septiembre, falleció Giorgio Armani a los 91 años.

Anne Hathaway sufre fuerte caída durante las grabaciones de 'El diablo viste a la moda 2'
RELACIONADO

Anne Hathaway sufre fuerte caída durante las grabaciones de 'El diablo viste a la moda 2'

Su empresa, Armani, dio la triste noticia: “Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo”. El famoso diseñador murió rodeado de sus seres queridos.

La capilla ardiente se instalará el sábado 6 de septiembre y las personas podrían acudir hasta el domingo. El sitio será en la vía Bergognone 59 en el Armani / Teatro.

¿Quién era Giorgio Armani?

Armani nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza. En sus planes iniciales, quería dedicarse a la medicina, pero abandonó la carrera por su verdadera pasión: la moda.

Durante siete años trabajó en La Rinascente de Milán. Posteriormente, se formó en el taller de Nino Cerruti. Finalmente en 1975 y con ayuda de Sergio Galeotti, le dio vida a Armani.

Uno de los momentos que llevó al despegue de su carrera se dio en 1980. El sello Armani hizo parte del vestuario de la película 'American Gigolo'. Richard Gere protagonizó al dueño de un armario que solamente tenía prendas de la marca.

En 1978, la marca vistió a Diane Keaton, actriz que ganó como mejor actriz en papel protagónico por la película 'Annie Hall'.

Luto en el cine: murió icónico actor que hizo parte de una película ganadora de los Premios Óscar
RELACIONADO

Luto en el cine: murió icónico actor que hizo parte de una película ganadora de los Premios Óscar

A inicios de la década de los 80, nacieron Emporio Armani y Armani Jeans. Además, en 1982, la empresa dio un salto de calidad al lanzar el primer perfume para mujer.

La famosa revista Time destacó a la marca en su portada del 5 de abril de 1982. En aquellos años, también lanzó la marca para niños y niñas: Armani Junior.

Armani: protagonista en los premios y en el mundo de la moda

Un año después, se abrió la primera boutique de Armani en Milán. Para 1986, Giorgio Armani recibió un reconocimiento: le dieron la Orden al Mérito de la República Italiana.

Con el paso del tiempo, la marca continuó cosechando éxitos, a tal punto de volverse una de las empresas de lujo más cotizadas del planeta. También vistió a Jodie Foster cuando ganó el Óscar por su papel en la película 'El silencio de los corderos'.

Tras la llegada del nuevo milenio, Armani estaba en todos los rincones del mundo: desde Nueva York hasta Hong Kong. En 2008, Giorgio Armani recibió la Legión de Honor, el máximo mérito otorgado por Francia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Portugal

Accidente de funicular en Lisboa deja ya 16 personas muertas: luto nacional en Portugal

China

¿Inmortalidad? La inusual charla captada entre los presidentes de China y Rusia

Donald Trump

Jueza federal revocó decisión de Trump que retiraba fondos a Harvard

Otras Noticias

Estados Unidos

Colombiano deportado por los Estados Unidos fue detenido en Bogotá por secuestro, homicidio y otros delitos

El capturado intentó establecerse en Virginia, para evadir sus deudas con la justicia colombiana.

Redes sociales

Yeferson Cossio genera preocupación por su estado de salud: ¿qué ocurrió?

El creador de contenido se tomó sus redes sociales para alertar sobre su estado de salud en su viaje más reciente.

Ministerio de Educación

Radical cambio que tendrán los profesores en Colombia para obtener ascensos y mejor salario

Atlético Nacional

En imágenes: así quedó el bus de Atlético Nacional tras ser vandalizado en Armenia

Enfermedades

Bacterias de la boca podrían estar detrás de ataques cardíacos, revela nuevo estudio