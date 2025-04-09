Murió el famoso diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

El mundo de la moda está de luto. Hoy, jueves 4 de septiembre, falleció Giorgio Armani a los 91 años.

Su empresa, Armani, dio la triste noticia: “Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo”. El famoso diseñador murió rodeado de sus seres queridos.

La capilla ardiente se instalará el sábado 6 de septiembre y las personas podrían acudir hasta el domingo. El sitio será en la vía Bergognone 59 en el Armani / Teatro.

¿Quién era Giorgio Armani?

Armani nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza. En sus planes iniciales, quería dedicarse a la medicina, pero abandonó la carrera por su verdadera pasión: la moda.

Durante siete años trabajó en La Rinascente de Milán. Posteriormente, se formó en el taller de Nino Cerruti. Finalmente en 1975 y con ayuda de Sergio Galeotti, le dio vida a Armani.

Uno de los momentos que llevó al despegue de su carrera se dio en 1980. El sello Armani hizo parte del vestuario de la película 'American Gigolo'. Richard Gere protagonizó al dueño de un armario que solamente tenía prendas de la marca.

En 1978, la marca vistió a Diane Keaton, actriz que ganó como mejor actriz en papel protagónico por la película 'Annie Hall'.

A inicios de la década de los 80, nacieron Emporio Armani y Armani Jeans. Además, en 1982, la empresa dio un salto de calidad al lanzar el primer perfume para mujer.

La famosa revista Time destacó a la marca en su portada del 5 de abril de 1982. En aquellos años, también lanzó la marca para niños y niñas: Armani Junior.

Armani: protagonista en los premios y en el mundo de la moda

Un año después, se abrió la primera boutique de Armani en Milán. Para 1986, Giorgio Armani recibió un reconocimiento: le dieron la Orden al Mérito de la República Italiana.

Con el paso del tiempo, la marca continuó cosechando éxitos, a tal punto de volverse una de las empresas de lujo más cotizadas del planeta. También vistió a Jodie Foster cuando ganó el Óscar por su papel en la película 'El silencio de los corderos'.

Tras la llegada del nuevo milenio, Armani estaba en todos los rincones del mundo: desde Nueva York hasta Hong Kong. En 2008, Giorgio Armani recibió la Legión de Honor, el máximo mérito otorgado por Francia.