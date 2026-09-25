FAO advierte déficit de financiación para enfrentar la crisis alimentaria por el fenómeno de El Niño

La comunidad internacional enfrenta un grave déficit de financiación humanitaria que podría agravar la crisis alimentaria provocada por el fenómeno de El Niño en millones de personas.

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Según alertó Rein Paulsen, director de Emergencias y Resiliencia de la FAO, las organizaciones de Naciones Unidas han recibido únicamente una quinta parte de los recursos solicitados para prepararse ante esta emergencia climática.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) solicitaron en junio 202 millones de dólares destinados a apoyar a cerca de nueve millones de personas en 22 países.

Sin embargo, hasta el momento solo han recibido aproximadamente 40 millones de dólares, informó Paulsen desde Nairobi.

Contamos con alertas tempranas. Sabemos qué se necesita (...), pero la financiación representa un verdadero desafío que limita nuestra capacidad para hacer lo que sabemos que puede mitigar y minimizar el impacto tanto de las inundaciones como de las sequías.

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Octubre será el mes más crítico del fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño, cuyo punto más grave se espera entre octubre y diciembre de este año, va camino de convertirse en el más intenso jamás registrado.

Este evento climático amplifica los efectos del cambio climático provocado por la actividad humana, generando condiciones meteorológicas extremas en diversas regiones del planeta.

Las sequías e inundaciones previstas afectarán probablemente con mayor dureza a países que ya enfrentan graves problemas de inseguridad alimentaria.

Más de la mitad de los 22 países considerados de mayor riesgo se encuentran en África, aunque otros están repartidos entre Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe.

Las muertes que se prevén por el fenómeno de El Niño

Proyecciones científicas publicadas recientemente estimaron que el actual episodio del fenómeno de El Niño podría provocar 451.000 muertes adicionales en todo el mundo hasta febrero, a medida que aumentan las temperaturas globales.

La situación ya muestra consecuencias dramáticas en terreno. En agosto, el Consejo Noruego para los Refugiados indicó que seis millones de personas en Somalia afrontan niveles críticos de hambre. Además, más de 700.000 somalíes han sido desplazadas este año, de las cuales 500.000 específicamente por la sequía.

La brecha de financiación amenaza con limitar severamente la capacidad de respuesta de las agencias humanitarias ante una crisis que, según los expertos, podría evitarse o mitigarse significativamente con los recursos adecuados y una acción anticipada.

Este artículo fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial y redactado por un periodista.