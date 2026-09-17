¿Por qué está haciendo tanto frío en Bogotá en las mañanas, pese al fenómeno de El Niño?

Bogotá ha registrado durante los últimos días una sensación de frío especialmente marcada durante las primeras horas de la jornada, acompañada en algunos sectores por nubosidad, lloviznas y fuertes vientos. Aunque las condiciones cambian conforme avanza el día, el comportamiento del tiempo ha generado dudas entre los habitantes de la capital.

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De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la explicación está relacionada con el comportamiento de la nubosidad durante las primeras horas del día. Bogotá amanece con vientos débiles que permiten que las nubes permanezcan en niveles bajos y limiten el ingreso de los primeros rayos del sol.

Esta condición favorece una capa de nubes y altos contenidos de humedad en la parte baja de la atmósfera, lo que genera una mayor sensación térmica de frío durante la mañana. Por eso, las primeras horas pueden sentirse considerablemente más frías antes de que cambien las condiciones atmosféricas.

¿Por qué las mañanas en Bogotá se sienten más frías?

Hacia el mediodía o durante las primeras horas de la tarde, la velocidad de los vientos aumenta. Según la explicación entregada por el IDIGER, este cambio favorece la dispersión de la nubosidad y permite que aparezcan claros de sol, modificando la sensación térmica y haciendo que el ambiente se perciba más cálido.

En el sector oriental del Distrito Capital, además, la nubosidad puede generar lloviznas transitorias, débiles pero persistentes. Estas precipitaciones también contribuyen a que la sensación de frío se mantenga en determinados momentos de la jornada.

Este comportamiento explica por qué las horas de sol se han trasladado temporalmente hacia el mediodía y las tardes, mientras que las mañanas presentan una sensación más fría. El Idiger señala que se trata de una condición transitoria relacionada con el comportamiento de la nubosidad en la capital.

¿En qué localidades de Bogotá se han sentido más los fuertes vientos?

El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) ha registrado vientos de intensidad débil a moderada, además de algunas ráfagas más fuertes. Las localidades señaladas por el Idiger son Usme, San Cristóbal, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón y Engativá.

Ante la presencia de ráfagas fuertes, las autoridades recomiendan asegurar tejas, láminas y otros objetos que puedan desprenderse. También aconsejan evitar permanecer o transitar cerca de árboles, postes y cables cuando se presenten vientos intensos.

Cualquier situación que represente un riesgo puede ser reportada a la Línea de Emergencias 123. Asimismo, el Idiger recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas.

El seguimiento del clima en Bogotá se realiza mediante el Sistema de Alerta de Bogotá, que cuenta con una red de 77 estaciones de monitoreo distribuidas estratégicamente en el territorio. Según la información suministrada por el IDIGER, el sistema produce cada año más de 3.363 productos técnicos, entre ellos 1.284 pronósticos sobre las condiciones del tiempo y 1.027 reportes hidroclimatológicos.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.