CANAL RCN
Tendencias

¿Por qué WhatsApp está bloqueando cuentas y qué pueden hacer los usuarios?

En marzo de este año, Meta fortaleció su ciberseguridad y uso de la plataforma WhatsApp, una medida que podría estar generando el bloqueo de las cuentas.

Whatsapp
FOTO: Freepik

Noticias RCN

septiembre 26 de 2026
05:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

WhatsApp es actualmente una herramienta de trabajo, de negocio y de comunicación para millones de personas, pero una suspensión puede dejar a los usuarios sin acceso a su cuenta y, mientras esté bloqueada, tampoco se podría acceder a sus copias de seguridad.

WhatsApp ha bloqueado la cuenta de varios usuarios

Recientemente a varios usuarios de la aplicación les apareció un anuncio que indicaba que no podían usarla. “La actividad reciente de tu cuenta no cumple nuestras condiciones del servicio”.

Alertan por nueva peligrosa estafa en WhatsApp con fotos de visualización única: así funciona
RELACIONADO

Alertan por nueva peligrosa estafa en WhatsApp con fotos de visualización única: así funciona

La acción provocó serias afectaciones incluso en la jornada de trabajo de los usuarios. Esto debido a que la plataforma se convirtió en el mecanismo de comunicación para los colombianos.

“Bueno, esta es la segunda vez que me pasa, me pasó anoche y esta mañana, otra vez la cuenta se puso en revisión. Mi fuente de trabajo está en WhatsApp, no sé cómo voy a hacer para trabajar”, aseguró Estefanía Maldonado, usuaria afectada.

Otra persona que también se enfrentó a lo mismo fue Miguel Gil Castillo, quien aseguró haberse enfrentado a la situación en varias oportunidades.

“Me pasó tres veces y a la cuarta vez ya cambió el letrero y decía: esta cuenta o este usuario no puede utilizar WhatsApp y ya no te permitía el botón de generar como la apelación o la revisión y se bloqueó. Así duré más o menos siete días”.

Según expertos en tecnología, en marzo de 2026 Meta fortaleció su ciberseguridad y uso de la plataforma, una medida que podría estar generando el bloqueo de las cuentas.

“Están suspendiendo cuentas por infringir los usos de los términos y condiciones, por ejemplo, casos de spam, donde hay fraude”, aseguró Luis Gabriel Moreno, experto en tecnología.

Al revisar en los canales de información de la aplicación, aparecen varias opciones cuando se indaga sobre la suspensión de cuentas: cómo solicitar una revisión. Y explica que luego de pedir la revisión, el usuario recibirá una notificación una vez se haya hecho la indagación correspondiente. “Solo podemos revisar un número de teléfono por apelación. si no ves una opción para solicitar una revisión, significa que el bloqueo es definitivo y no se puede apelar”.

 

¿Qué pueden hacer los usuarios que tengan bloqueada su cuenta de WhatsApp?

Delincuentes se hacían pasar por la Segunda Marquetalia para extorsionar por WhatsApp: así operaban
RELACIONADO

Delincuentes se hacían pasar por la Segunda Marquetalia para extorsionar por WhatsApp: así operaban

Sin embargo, el abogado Miguel Gil encontró otra medida judicial. “Empecé a investigar y encontré la sentencia 176 del 2026 en donde plantea que las aplicaciones en general no pueden como cerrarse al caso y tienen que por derecho decirte por qué te bloquean la cuenta para que tú te puedas defender. Entonces, utilicé esa sentencia asistencia y presenté una tutela”.

La sentencia a la que se refiere Gil establece reglas sobre Meta, Instagram, Facebook y WhatsApp cuando suspenden o cierran una cuenta. La corte ordenó que, en un plazo de tres meses, deben explicar el porqué de las medidas adoptadas al cerrar la cuenta y también permite al usuario impugnar la decisión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inteligencia Artificial

Empresas enfrentan un nuevo desafío: cómo gobernar con los agentes de inteligencia artificial

Horóscopo

Horóscopo de hoy: sábado 26 de septiembre de 2026

Artistas

BTS ARMY Colombia lo logró: Alcaldía recibirá a BTS como 'Huéspedes de Honor'

Otras Noticias

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. México: vea el amistoso por el Canal RCN

Vea en vivo el partido amistoso entre Colombia vs. México por Canal RCN, este sábado 26 de septiembre.

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura revela que tiene una deuda heredada superior a los $40.000 millones

Un informe conocido en exclusiva por este medio reveló presuntas inconsistencias en 481 contratos y señala que 18 de 30 proyectos de infraestructura cultural presentan condiciones de riesgo.

Salud mental

¿Por qué nuestra mente busca respuestas para lo que aún no ocurre?

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 26 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Inteligencia Artificial

Anthropic lanza nuevo modelo de alta gama: ¿En qué consiste?