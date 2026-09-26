¿Por qué WhatsApp está bloqueando cuentas y qué pueden hacer los usuarios?

WhatsApp es actualmente una herramienta de trabajo, de negocio y de comunicación para millones de personas, pero una suspensión puede dejar a los usuarios sin acceso a su cuenta y, mientras esté bloqueada, tampoco se podría acceder a sus copias de seguridad.

WhatsApp ha bloqueado la cuenta de varios usuarios

Recientemente a varios usuarios de la aplicación les apareció un anuncio que indicaba que no podían usarla. “La actividad reciente de tu cuenta no cumple nuestras condiciones del servicio”.

La acción provocó serias afectaciones incluso en la jornada de trabajo de los usuarios. Esto debido a que la plataforma se convirtió en el mecanismo de comunicación para los colombianos.

“Bueno, esta es la segunda vez que me pasa, me pasó anoche y esta mañana, otra vez la cuenta se puso en revisión. Mi fuente de trabajo está en WhatsApp, no sé cómo voy a hacer para trabajar”, aseguró Estefanía Maldonado, usuaria afectada.

Otra persona que también se enfrentó a lo mismo fue Miguel Gil Castillo, quien aseguró haberse enfrentado a la situación en varias oportunidades.

“Me pasó tres veces y a la cuarta vez ya cambió el letrero y decía: esta cuenta o este usuario no puede utilizar WhatsApp y ya no te permitía el botón de generar como la apelación o la revisión y se bloqueó. Así duré más o menos siete días”.

Según expertos en tecnología, en marzo de 2026 Meta fortaleció su ciberseguridad y uso de la plataforma, una medida que podría estar generando el bloqueo de las cuentas.

“Están suspendiendo cuentas por infringir los usos de los términos y condiciones, por ejemplo, casos de spam, donde hay fraude”, aseguró Luis Gabriel Moreno, experto en tecnología.

Al revisar en los canales de información de la aplicación, aparecen varias opciones cuando se indaga sobre la suspensión de cuentas: cómo solicitar una revisión. Y explica que luego de pedir la revisión, el usuario recibirá una notificación una vez se haya hecho la indagación correspondiente. “Solo podemos revisar un número de teléfono por apelación. si no ves una opción para solicitar una revisión, significa que el bloqueo es definitivo y no se puede apelar”.

¿Qué pueden hacer los usuarios que tengan bloqueada su cuenta de WhatsApp?

Sin embargo, el abogado Miguel Gil encontró otra medida judicial. “Empecé a investigar y encontré la sentencia 176 del 2026 en donde plantea que las aplicaciones en general no pueden como cerrarse al caso y tienen que por derecho decirte por qué te bloquean la cuenta para que tú te puedas defender. Entonces, utilicé esa sentencia asistencia y presenté una tutela”.

La sentencia a la que se refiere Gil establece reglas sobre Meta, Instagram, Facebook y WhatsApp cuando suspenden o cierran una cuenta. La corte ordenó que, en un plazo de tres meses, deben explicar el porqué de las medidas adoptadas al cerrar la cuenta y también permite al usuario impugnar la decisión.