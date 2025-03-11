CANAL RCN
Internacional

En este país reemplazaron los rebaños de vacas por grupos de camellos: esta sería la razón

Este animal, de casi dos metros de alto, pasó de ser una especie deconocida a toda una celebridad.

Foto: montaje realizados con imágenes de Freepik y Flaction
Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
12:45 p. m.
Los camellos dromedarios o somalíes pasaron de ser una especie completamente desconocida a convertirse en una especie de celebridad en un pequeño poblado en el que no llueve desde abril.

La iniciativa nació en 2015, luego de que el 70% del ganado pereciera en una temporada de calor intenso, que secó los cuerpos de agua y pastizales, dejando en la ruina y hambruna total a las familias ganaderas.

Entonces, las autoridades locales entendieron que era necesario realizar cambios. Los camellos pueden dejar de tomar agua hasta por una semana, vivir del heno y, aun así, producir más leche que las vacas.

Según la comunidad local, pueden ser ordeñados cinco veces por día y su leche, en épocas de escasez, aporta el 50% de los nutrientes que necesita un adulto promedio.

¿Dónde reemplazaron las vacas por camellos?

Ocurrió en el condado de Samburu, en el norte de Kenia; país en el que la Universidad Meru descubrió que la leche de camello y humano tienen propiedades similares e, incluso, terapéuticas.

La idea, según los íderes de aldeas locales, como James Lolpusike, es que cada familia tenga su propio camello en el futuro. E insisten en que "si la sequía persiste, no habrá ganado vacuno en ningún lugar".

Los niños parecen amar los camellos, interactúan con ellos y asisten ansiosos a las carreras que realizan en zonas áridas y semiáridas del país africano.

El amor por los camellos es tal que la comunidad suele incluirlos en sus raciones:

Tras empezar la cría de camellos, los habitantes locales dejaron de interesarse en el ganado vacuno.

Naimalu Lentaka, de 40 años, les advierte a sus vecinos que "las vacas solo se ordeñan cuando el pasto está verde", pero "las camellas aún pueden ser ordeñadas en la temporada seca, y eso marca una gran diferencia".

Es tal el agradecimiento de las comunidades locales con esta especie, que suelen incluirlos en sus oraciones, para que Dios los proteja y mantenga en buenas condiciones. Y es que, si bien esperan el regreso de las lluvias, mientras tanto, "dependen de los camellos".

