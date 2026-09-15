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Renuncia Juan Carlos Hurtado a la Presidencia (e) de Ecopetrol horas antes de la asamblea extraordinaria

La decisión se produce en la antesala de una asamblea clave en la que se definirá la nueva Junta Directiva de la compañía.

Foto: UIS

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
07:32 a. m.
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En la tarde de este lunes, el ingeniero Juan Carlos Hurtado Parra presentó su retiro como presidente encargado de Ecopetrol, un movimiento que se hace efectivo justo un día antes de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas convocada para este martes.

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Hurtado había asumido la presidencia de la petrolera el pasado 30 de julio, tras la salida de Ricardo Roa, en un periodo marcado por cuestionamientos judiciales y tensiones internas en la compañía.

Ecopetrol informó que el retiro se dio “por mutuo acuerdo” y agradeció su gestión como vicepresidente ejecutivo de hidrocarburos y, más recientemente, como encargado de la presidencia.

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Carta de retiro y polémica por audio

Hurtado ya había firmado una carta de retiro voluntario de la presidencia de la compañía, cuya salida se haría efectiva el próximo 15 de octubre. Sin embargo, la Junta Directiva decidió anticipar la transición y designar a un nuevo presidente encargado.

La polémica alrededor de Hurtado se intensificó tras la divulgación de un audio de 43 minutos ante las autoridades, que abrió una nueva línea de indagación sobre presuntas gestiones para influir en nombramientos y contratos de Ecopetrol. Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, la grabación fue registrada durante un desayuno hace cerca de un año y medio. En el material aparecen el empresario catalán Manel Grau, un contratista identificado como “Víctor” y el propio Hurtado.

Alfonso Barco asume la presidencia encargada

La Junta Directiva designó al doctor Alfonso Camilo Barco Muñoz como presidente encargado a partir del 15 de septiembre. Barco, actual vicepresidente corporativo de Finanzas y Valor Sostenible, cuenta con más de 35 años de experiencia en banca de inversión, gobierno corporativo y sectores estratégicos como energía, oil & gas e infraestructura.

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La decisión se produce en la antesala de una asamblea clave en la que se definirá la nueva Junta Directiva de la compañía, en un contexto de alta sensibilidad política y económica para la mayor empresa de Colombia.

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