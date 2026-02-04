CANAL RCN
Murió reconocido cantante tras ser baleado en su pecho

Todo ocurrió en un bar de su ciudad natal y las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones.

Foto: Freepik.

febrero 04 de 2026
La industria de la música se encuentra de luto, especialmente en México, porque un reconocido cantante de corridos murió tras recibir varios impactos de bala en su pecho.

Óscar Alvarado, que era más conocido como 'El Chino del Rancho' y era oriundo de Durango, fue agredido con un arma de fuego en la noche del 18 de enero de 2026.

Tras lo ocurrido, fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario y estuvo bajo rigurosos procedimientos médicos durante once días, pero, desafortunadamente, perdió la vida el 29 de enero.

Su muerte fue confirmada por Mayito Alvarado, su hermano que también es artista.

Este fue el desgarrador mensaje con el que se confirmó la muerte de Óscar Alvarado, el reconocido cantante de México

Mayito Alvarado, en una historia de Instagram, confirmó el deceso de Óscar Alvarado y les pidió a sus fanáticos que no dejaran de orar por su paz.

"Acaba de fallecer mi carnal. Ayúdenme a rezar mucho para que encuentre la paz y su lugar al lado de mi padre Dios. Descansa en paz", escribió.

¿Cómo fue el momento en el que fue baleado Óscar Alvarado, el reconocido cantante de México?

En la noche del 18 de enero de 2026, el artista Óscar Alvarado se encontraba presente en el bar Salón Monterrey, ubicado en Durango.

Con el paso de las horas, el cantante tuvo una discusión con otro hombre que abandonó el establecimiento, pero, posteriormente, regresó armado y le disparó al menos tres veces.

Por lo tanto, Óscar Alvarado recibió todos los impactos de bala en su pecho y su tórax quedó muy comprometido.

Tras este trágico hecho, las autoridades, con ayudas testimoniales y cámaras de seguridad, ya tendrían identificado al presunto agresor y estarían adelantando las correspondientes diligencias judiciales.

"Paz a su alma", "mi más sentido pésame para su familia", "qué está pasando con esta humanidad" y "estoy en shock", han sido algunas de las reacciones de los seguidores del cantante Óscar Alvarado.

