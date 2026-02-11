CANAL RCN
Internacional

Rusia advierte que responderá con medidas militares si se militariza Groenlandia

Lavrov dijo que Moscú tomará acciones “técnico-militares” si Occidente refuerza su presencia en la isla, en medio de tensiones por el interés de Estados Unidos en el territorio ártico.

Foto: AFP

AFP

febrero 11 de 2026
06:56 a. m.
Moscú volvió a elevar el tono frente a Occidente. El gobierno de Rusia advirtió este martes que responderá con medidas de carácter militar si se concreta una mayor militarización de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca ubicado en el Ártico y considerado estratégico por su posición geopolítica.

La advertencia fue hecha por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante un discurso ante el Parlamento, en el que aseguró que Moscú no permanecerá pasivo si se instalan capacidades militares en la isla que, según dijo, puedan representar una amenaza directa para Rusia. “Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares”, afirmó el jefe de la diplomacia rusa.

La declaración se produce en un contexto de creciente tensión internacional, luego de que varios países europeos enviaran pequeños contingentes de tropas a Groenlandia en las últimas semanas. Estos movimientos ocurrieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara públicamente su interés en anexionar la isla, lo que reavivó el debate sobre el control y la seguridad en el Ártico.

Groenlandia, en el centro de la disputa

Groenlandia, con una población cercana a los 57.000 habitantes, es un territorio autónomo de Dinamarca desde hace décadas, pero su ubicación estratégica y sus recursos naturales la han convertido en una pieza clave en la competencia geopolítica entre las grandes potencias.

El mes pasado, Trump moderó su discurso tras asegurar que había alcanzado un “acuerdo marco” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar una mayor influencia estadounidense en la zona. Sin embargo, previamente había advertido que, si Estados Unidos no tomaba el control de Groenlandia, otros actores como Rusia o China podrían hacerlo, lo que incrementó la preocupación en Europa.

Lavrov fue enfático en señalar que este asunto debe resolverse entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. “Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia deben resolver esto entre ellos”, afirmó el ministro, al tiempo que acusó a Copenhague de tratar a los groenlandeses como “ciudadanos de segunda clase”.

Desde Groenlandia, las autoridades locales han reiterado que la soberanía y la integridad territorial son una “línea roja” en cualquier conversación con Washington, dejando claro que no aceptarán decisiones impuestas desde el exterior.

El cruce de declaraciones confirma que el Ártico se consolida como un nuevo foco de tensión internacional, donde los intereses estratégicos, militares y económicos de las grandes potencias comienzan a chocar cada vez con más fuerza.

