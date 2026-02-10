Luto: murió un reconocido actor que fue estrella infantil de producciones importantes

En Estados Unidos hay un profundo luto debido a que se confirmó la muerte de un reconocido actor que fue catalogado como una estrella infantil en su juventud.

Blake Garrett, que era oriundo de Texas y participó en producciones como 'How to Eat Fried Worms' y 'Barney’s Colorful World', falleció el domingo 8 de febrero de 2026, a sus 33 años.

La noticia fue confirmada por Carol Garrett, su mamá, en diálogo con el medio TMZ.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Blake Garrett, el reconocido actor de Estados Unidos?

Carol, la mamá de Blake Garrett, le informó a TMZ que aún están a la espera de que se realice la autopsia para que se conozcan las causas exactas por las que falleció el actor.

Sin embargo, aclaró que, una semana antes de su deceso, asistió a una entidad médica de Oklahoma por un fuerte dolor y, tras los exámenes de rigor, los especialistas le diagnosticaron herpes zóster.

En consecuencia, Carol Garret precisó que no sabe si Blake ingirió algún medicamento para mitigar el dolor y obtuvo un efecto contraproducente.

Es así como resta que las autoridades aclaren lo ocurrido en los próximos días.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Blake Garret, el reconocido actor de Estados Unidos

Luego de que se confirmó el deceso del actor Blake Garret, sus seguidores quedaron en 'shock' y comenzaron a escribir múltiples mensajes de condolencias.

"Descansa en paz", "esto es tan triste" "estuvo en la película favorita de mi hija", "no lo puedo creer", "estoy orando por sus familiares" y "me rompe el corazón esta noticia", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.