El periodismo argentino se encuentra de luto tras confirmarse que Javier Lozano, el reconocido periodista, productor y cronista de las señales TN (Todo Noticias) y eltrece, murió este sábado 28 de noviembre a los 66 años.

Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre sus colegas, amigos y televidentes, quienes lo acompañaron a lo largo de casi cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida en los medios de comunicación.

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La noticia fue confirmada al aire por sus propios compañeros de la señal de noticias, Paula García y Santiago Do Rego. Según informaron durante la emisión, Javier Lozano luchaba desde hacía varios años contra un cáncer de riñón.

Si bien había atravesado etapas de mejoría durante su tratamiento, su cuadro de salud se agravó considerablemente en los últimos meses hasta desencadenar su fallecimiento.

Colegas despidieron a este icónico periodista

Tras conocerse la noticia de que el periodista Javier Lozano murió, las redes sociales se colmaron de mensajes de afecto y reconocimiento hacia su calidad humana y profesional. Figuras como Sergio Lapegüe y Juan Miceli compartieron emotivas palabras recordando los años de trabajo compartido. Lapegüe lo definió como una "pluma exquisita" y destacó su permanente optimismo y sentido del humor incluso en los momentos más difíciles de su enfermedad.

Más allá de su pasión por el oficio —legado que continuó su hijo Sebastián, periodista del diario Clarín—, Lozano era recordado en las redacciones por su amor por los animales y su fanatismo por Estudiantes de La Plata. Su partida deja un vacío enorme en la televisión y el periodismo gráfico y digital de la Argentina.

Esta fue la trayectoria de Javier Lozano

Javier Lozano ingresó a Artear en junio de 1987 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental de la redacción y de las coberturas exteriores. Su carrera estuvo marcada por el rigor informativo y el trabajo en la calle, recorriendo los puntos neurálgicos de la actualidad nacional. Inició su recorrido cubriendo la información judicial en Tribunales y luego se destacó como cronista parlamentario en el Congreso de la Nación y acreditado en la Casa Rosada.

Además, estuvo al frente de transmisiones de alto impacto social y político, incluyendo las elecciones presidenciales, el caso del asesinato de María Soledad Morales en Catamarca y las denuncias contra el padre Julio César Grassi.

En el ámbito de la producción y edición, durante la década de 1990 se desempeñó como productor de Telenoche, y en 2020, tras años de labor frente a las cámaras, dio un giro hacia el entorno digital al sumarse como editor y jefe de redacción del portal web de TN.com.ar.