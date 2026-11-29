Hay personas que reaccionan con molestia cuando reciben una orden, una recomendación o incluso un consejo. A veces no importa si la indicación es razonable: sienten la necesidad de llevar la contraria o demostrar que pueden decidir por sí mismas. La psicología relaciona este comportamiento con un fenómeno conocido como reactancia psicológica, que aparece cuando alguien percibe que su libertad está siendo limitada.

No necesariamente se trata de rebeldía, mala actitud o ganas de discutir. En muchos casos, la reacción tiene que ver con la autonomía, es decir, con la necesidad de sentir que las propias decisiones no están bajo el control de otra persona.

Esta respuesta puede aparecer en situaciones cotidianas: cuando un jefe da una instrucción de manera autoritaria, cuando los padres intentan imponer una decisión a sus hijos o cuando alguien escucha frases como «tienes que hacer esto» o «hazlo porque yo lo digo».

¿Qué es la reactancia psicológica y por qué aparece?

La teoría de la reactancia psicológica fue planteada por el psicólogo Jack W. Brehm en 1966. Explica que cuando una persona siente amenazada su libertad para elegir, puede experimentar una reacción emocional y mental orientada a recuperar esa autonomía.

Un artículo publicado en la revista Frontiers in Psychology en 2015 revisó diferentes investigaciones sobre la resistencia a la persuasión y encontró que las amenazas a la libertad son uno de los motivos que pueden llevar a rechazar un mensaje, incluso cuando su contenido podría resultar beneficioso.

Por eso, una persona puede terminar haciendo exactamente lo contrario de lo que le piden. No siempre está rechazando la acción en sí misma: puede estar rechazando la sensación de que alguien pretende decidir por ella.

¿Por qué algunas personas reaccionan con tanta molestia ante las órdenes?

La intensidad de esta respuesta depende de la situación y de las características individuales. Hay personas que valoran especialmente su independencia y perciben las instrucciones rígidas como una intromisión.

También influye la manera en que se comunica el mensaje. No es lo mismo decir «podrías considerar esta alternativa» que «tienes que hacerlo y no hay discusión». El lenguaje autoritario puede aumentar la percepción de que no existe libertad para elegir.

Una investigación publicada en 2019 en el Journal of Experimental Social Psychology encontró que los intentos de controlar lo que una persona piensa pueden provocar mayor reactancia que aquellos dirigidos únicamente a regular su comportamiento.

¿Cómo evitar conflictos con alguien que no acepta que le den órdenes?

La clave está en cambiar la forma de comunicarse. En lugar de imponer una instrucción, puede ser más efectivo explicar las razones, escuchar la opinión de la otra persona y ofrecer alternativas.

Por ejemplo, en una relación laboral, una indicación como «necesitamos entregar este informe hoy; ¿cómo propones organizarlo?» puede generar una respuesta distinta a «hazlo ahora porque es una orden».

Esto no significa renunciar a los límites, las responsabilidades o las normas. Significa reconocer que las personas suelen responder mejor cuando sienten que su opinión y capacidad de decisión también cuentan.

La reactancia psicológica ayuda a entender por qué algunas discusiones comienzan por la forma en que se dice algo y no necesariamente por lo que se está pidiendo. En ocasiones, el conflicto no está en la instrucción, sino en la sensación de perder el control sobre las propias decisiones.

Este artículo fue redactado por una IA, bajo la supervisión de un periodista.