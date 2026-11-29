El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó este domingo una contundente advertencia a las pandillas que operan en Haití y les exigió liberar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos, a quienes el mandatario considera secuestrados. El pronunciamiento se dio en medio de una operación militar desplegada para rescatar a los aerotécnicos, desaparecidos desde el pasado 18 de octubre tras un ataque en Puerto Príncipe.

A través de un mensaje publicado en la red social X, escrito en criollo haitiano, Bukele instó a los grupos armados a rendirse y entregar con vida a los uniformados.

“Les hago una propuesta: depongan las armas, abandonen las pandillas, huyan, entreguen a nuestros técnicos con vida, y nos iremos. De lo contrario, lo que vendrá después será desagradable”, advirtió el mandatario salvadoreño.

RELACIONADO Dos militares salvadoreños murieron en Haití mientras manipulaban explosivos durante una operación

Asimismo, calificó a las pandillas haitianas como “un montón de cobardes” que atacan a civiles indefensos, asegurando que evitan confrontar directamente a las fuerzas militares desplegadas en el país caribeño.

Operación militar en territorio haitiano

Como parte de la misión de rescate, El Salvador envió cerca de 2.000 militares a Haití. Durante su permanencia en el país, las tropas han participado en operaciones contra estructuras criminales, incluyendo ataques que destruyeron centros de operaciones de dos pandillas.

Además, las fuerzas salvadoreñas colaboran en la seguridad del principal estadio de fútbol haitiano, luego de que las autoridades locales recuperaran su control tras permanecer durante dos años bajo dominio de grupos armados.

La intervención representa un cambio respecto al objetivo inicial de la misión, centrada exclusivamente en el rescate de los cuatro aerotécnicos. Analistas consideran que estas acciones podrían anticipar una ampliación del papel de El Salvador en las operaciones de seguridad dentro de Haití.

Crecen los riesgos y la presencia salvadoreña

Los cuatro militares desaparecidos forman parte de una fuerza multinacional respaldada por las Naciones Unidas. La misión ha enfrentado dificultades desde su despliegue, incluida la muerte de tres militares salvadoreños el pasado 20 de noviembre mientras manipulaban explosivos.

Se trata de las primeras bajas conocidas entre los integrantes del contingente enviado a finales de octubre para participar en las labores de rescate.

En Haití operan actualmente diversas fuerzas de seguridad con niveles de coordinación inciertos, entre ellas la Policía Nacional Haitiana, el ejército local, la denominada Task Force integrada por contratistas privados extranjeros y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

La presencia salvadoreña podría extenderse en el tiempo. El Salvador y Haití firmaron recientemente un acuerdo de cooperación cuyos detalles permanecen bajo reserva, aunque expertos consideran que podría servir de base para una permanencia más prolongada de los militares salvadoreños en el país más pobre de América Latina, que continúa enfrentando una profunda crisis de seguridad y gobernabilidad.