Dolor en el cine: murió un legendario actor

Hay un luto profundo en el teatro de Broadway, el cine y la televisión porque se confirmó la muerte de uno de los actores más importantes de Estados Unidos.

John Cunningham, que era oriundo de Auburn, Nueva York, inició a destacarse teatralmente desde 1963 y participó en producciones exitosas como 'El club de los poetas muertos', 'The good wife' y 'Mystic Pizza', falleció a sus 93 años.

El deceso de John Cunningham, el emblemático actor de Broadway, fue el pasado 6 de enero de 2026, en su casa situada en Nueva York.

¿Cuál fue la causa de John Cunningham, el reconocido actor de Estados Unidos?

De acuerdo con lo que se ha conocido, John Cunningham, que tuvo alrededor de 70 años de carrera actoral, murió por causas naturales relacionadas con su edad.

A lo largo de su carrera, John Cunningham fue descrito como un actor versátil, disciplinado y que siempre estuvo dispuesto a ayudar y aconsejar a las nuevas generaciones. En consecuencia, los seguidores han expresado múltiples mensajes de condolencias.

"No lo puedo creer", "un muy buen actor", "lo vi en Broadway", "que descanse en paz", "un abrazo para sus familiares", "su legado siempre estará presente", "es una noticia muy triste", "tocó innumerables vidas", "lo extrañaremos", "qué actor maravilloso", "gracias por tanto", "que tenga luz perpetua", "mucha fortaleza para sus familiares y amigos" y "pronta resignación", han sido algunas de las palabras escritas en las redes sociales.

¿En qué otras producciones participó John Cunningham, el reconocido actor de Estados Unidos?

John Cunningham comenzó su camino en la actuación en la película 'My Fair Lady'.

Mientras tanto, en la televisión también tuvo apariciones en 'Starship Troopers', 'Two weeks notice' y 'Ley y orden'.

Y, por otra parte, en el entorno teatral fue muy reconocido por sus actuaciones en 'Cabaret', 'The Sisters Rosensweig' y 'Company'.