CANAL RCN
Internacional

Dolor en el cine: murió un legendario actor

El actor, que también se destacó en el teatro y el cine, falleció en su casa.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
09:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay un luto profundo en el teatro de Broadway, el cine y la televisión porque se confirmó la muerte de uno de los actores más importantes de Estados Unidos.

John Cunningham, que era oriundo de Auburn, Nueva York, inició a destacarse teatralmente desde 1963 y participó en producciones exitosas como 'El club de los poetas muertos', 'The good wife' y 'Mystic Pizza', falleció a sus 93 años.

Murió querido actor: tenía 24 años
RELACIONADO

Murió querido actor: tenía 24 años

El deceso de John Cunningham, el emblemático actor de Broadway, fue el pasado 6 de enero de 2026, en su casa situada en Nueva York.

¿Cuál fue la causa de John Cunningham, el reconocido actor de Estados Unidos?

De acuerdo con lo que se ha conocido, John Cunningham, que tuvo alrededor de 70 años de carrera actoral, murió por causas naturales relacionadas con su edad.

A lo largo de su carrera, John Cunningham fue descrito como un actor versátil, disciplinado y que siempre estuvo dispuesto a ayudar y aconsejar a las nuevas generaciones. En consecuencia, los seguidores han expresado múltiples mensajes de condolencias.

"No lo puedo creer", "un muy buen actor", "lo vi en Broadway", "que descanse en paz", "un abrazo para sus familiares", "su legado siempre estará presente", "es una noticia muy triste", "tocó innumerables vidas", "lo extrañaremos", "qué actor maravilloso", "gracias por tanto", "que tenga luz perpetua", "mucha fortaleza para sus familiares y amigos" y "pronta resignación", han sido algunas de las palabras escritas en las redes sociales.

¿En qué otras producciones participó John Cunningham, el reconocido actor de Estados Unidos?

John Cunningham comenzó su camino en la actuación en la película 'My Fair Lady'.

Luto en el periodismo: murió un reconocido presentador de manera inesperada
RELACIONADO

Luto en el periodismo: murió un reconocido presentador de manera inesperada

Mientras tanto, en la televisión también tuvo apariciones en 'Starship Troopers', 'Two weeks notice' y 'Ley y orden'.

Y, por otra parte, en el entorno teatral fue muy reconocido por sus actuaciones en 'Cabaret', 'The Sisters Rosensweig' y 'Company'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump se reunió con ejecutivos de compañías petroleras y advirtió que EE. UU. escogerá las que pueden operar en Venezuela

Edmundo González

Edmundo González exigió el reconocimiento de su victoria en Venezuela tras la captura de Maduro

Paraguay

Paraguay deroga la exención de visas para venezolanos y vuelve a exigir visado

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 9 de enero de 2026

Consulta el resultado del Super Astro Luna de hoy 9 de enero de 2025, conoce el número y signo ganador del sorteo y revisa si tu apuesta fue la ganadora.

Atlético Nacional

¡Atlético Nacional ficharía a un delantero que ha dado de qué hablar en el FPC! Esto se reveló

El 'verde' ya tendría claras las condiciones para poder concretar la negociación.

Disidencias de las Farc

500 habitantes de Buenos Aires, Cauca, han sido desplazados: 29 familias llegaron a Cali

Yina Calderón

Yina Calderón confiesa qué siente por el ex de Aída Victoria Merlano y enciende las redes

Animales

Perros superdotados: podrían aprender nuevas palabras al escuchar conversaciones ajenas