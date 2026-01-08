Luto en el periodismo: murió un reconocido presentador de manera inesperada

Uno de los programas de entretenimiento más reconocidos de Puerto Rico está enfrentando una dura pérdida debido a que un famoso presentador murió el pasado 1 de enero de 2026.

Lo Sé Todo, que se transmite en Wapa Televisión, confirmó a través de sus redes sociales que Pedro Juan Figueroa, que era el conductor de cada una de las emisiones del programa, partió de este plano terrenal de manera inesperada.

Este fue el mensaje con el que Lo Sé Todo se pronunció tras la muerte de Pedro Juan Figueroa, el reconocido presentador

Luego de que el entorno más cercano de Pedro Juan Figueroa confirmó su muerte, en Lo Sé Todo Puerto Rico no solo exaltaron su trayectoria y su humildad, sino que también les desearon fortaleza a los seres queridos.

"Con profundo dolor compartimos el fallecimiento de nuestro compañero Pedro Juan Figueroa. Su partida nos llena de tristeza y deja un vacío inmenso, tanto a nivel profesional como humano. Nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y con todo el equipo que hoy enfrenta esta irreparable pérdida", se comenzó escribiendo.

"Elevamos nuestras oraciones y enviamos fortaleza en este momento de profundo dolor. Respetuosamente, apelamos a la consideración y al respeto hacia la memoria de Pedro Juan y la privacidad de su familia durante este difícil proceso. Descansa en paz", concluyeron.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Pedro Juan Figueroa, el reconocido presentador de Lo Sé Todo Puerto Rico?

Hasta el momento, ni los familiares ni el equipo de trabajo que compartió con Pedro Juan Figueroa han hablado de la causa de su deceso.

Sin embargo, debido a que los seguidores lo habían visto trabajando hasta hace muy poco, quedaron completamente en shock e, incluso, señalaron que no llegaron a sospechar que tenía algún problema de salud.

"Qué triste noticia", "paz para su alma", "trabajó hasta el final y nunca se quejó" y "amor para sus seres queridos", han sido algunos de los comentarios de los internautas.