Elon Musk lanza predicción sobre el año en el que la IA podría superar a los humanos

El empresario reveló una trascendental advertencia sobre la superioridad de las inteligencias artificiales en los próximos años.

enero 27 de 2026
06:41 p. m.
La Inteligencia Artificial suele ser implementada durante una gran parte del día por millones de personas en el mundo. Dichos asistentes digitales han sido creados para facilitar algunas tareas a las personas y actuar como asistentes al resolver tareas sencillas.

Sin embargo, dichas inteligencias cada día van tomando un mayor desarrollo por lo que expertos han lanzado serias advertencias sobre el impacto negativo que estas tecnologías podrían tener sobre la humanidad.

A esto se suman algunas predicciones por parte del empresario Elon Musk, quien, en el reciente Foro Económico Mundial, reveló el que sería el tiempo estimado para que estas tecnologías superen la capacidad humana intelectual.

¿Qué dijo Elon Musk sobre la inteligencia artificial?

El más reciente encuentro anual, que reúne a líderes empresariales de todo el mundo, el fundador de Tesla explicó que la evolución de los modelos de este tipo de inteligencias está sobrepasando las previsiones tradicionales del ritmo que esos sistemas han mantenido desde su creación.

Según sus declaraciones, en medio de una conversación con el director ejecutivo de BlackRock, se cree que la humanidad contará con sistemas de inteligencia artificial “más inteligentes” que cualquier otro humano para finales del 2026. Así mismo, explicó que, de mantenerse dicha tendencia actual, en cinco años la inteligencia artificial podrá superar al intelecto humano.

Otro de los temas clave fue la automatización del trabajo y las jornadas laborales ya que, según su declaración, la disponibilidad masiva de estas inteligencias podrá transformar “la economía mundial”.

Impacto de los robots humanoides

Por otro lado, el empresario habló sobre su robot humanoide diseñado desde su empresa Tesla, denominado como Optimus. Explicó que dichos sistemas tendrán que realizar tareas básicas en fábricas y evolucionarán hacia funciones con una mayor complejidad. Finalmente, reveló que estos estarán disponibles al público en los próximos años.

