Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 06 de 2025
09:01 p. m.
09:01 p. m.
- Morir antes de nacer: aborto ilegal, el negocio que opera a plena luz del día
- Tras desacuerdo de Petro con Washington, ONU propone nuevo modelo para medir la producción de coca en el país
- VIDEO | Momento exacto de los disparos a sangre fría contra los guardias del Inpec frente a la cárcel La Modelo