CANAL RCN
Internacional Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
09:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Morir antes de nacer: aborto ilegal, el negocio que opera a plena luz del día
  • Tras desacuerdo de Petro con Washington, ONU propone nuevo modelo para medir la producción de coca en el país
  • VIDEO | Momento exacto de los disparos a sangre fría contra los guardias del Inpec frente a la cárcel La Modelo
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Se acabó la paciencia de Donald Trump con Maduro y tomó radical decisión que impacta a Venezuela

Abuso sexual

Hombre que participó en las violaciones contra Gisèle Pelicot reveló cómo el esposo los convencía para abusarla

Artistas

Dolor en la televisión y el cine: murió emblemática actriz denominada una de las mejores de todos los tiempos

Otras Noticias

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo con “pronóstico reservado”, según informó Boca Juniors

Boca Juniors entregó un comunicado oficial sobre Miguel Ángel Russo y su estado de salud actual.

Artistas

Manager de B-King se defiende de los señalamientos tras la muerte del artista

En medio de los señalamientos por el crimen de los artistas colombianos en México, el mánager de B-King respondió con un mensaje de fe y defensa personal en redes sociales.

Aborto

Morir antes de nacer: aborto ilegal, el negocio que opera a plena luz del día

Premio Nobel

Premio Nobel de Medicina 2025: reconocen a los científicos que descifraron el control del sistema inmunológico

Finanzas personales

Aclaran si puede recibir dinero por Nequi o Daviplata, en caso de haber registrado su número como llave