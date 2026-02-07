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Habló la esposa de Hernán Gil, vigilante rescatado en Venezuela: “La fe mueve montañas”

El hombre de más de 40 años estuvo casi 150 horas debajo de los escombros.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
12:42 p. m.
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En medio del dolor y la devastación por los terremotos en Venezuela, el rescate milagroso de Hernán Gil, un vigilante de 43 años, devuelve la esperanza entre los miles de afectados.

¡Un milagro! Rescataron con vida al vigilante Hernán Gil tras pasar una semana sepultado en Venezuela
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Gil fue extraído con vida tras permanecer una semana (148 horas) bajo los escombros del Centro Comercial Playa Grande en Catía La Mar, estado de La Guaira.

¿Cuántos días estuvo Gil debajo de los escombros?

Su esposa, Rusbelmar González, quien mantuvo la angustia por ocho días, dejó un emotivo mensaje ante las cámaras: “La fe en Dios es lo que mueve montañas (…) Me mantenía todos los días en oración para que él pudiese estar con vida y soportar”.

La mujer enfatizó la importancia de aferrarse a las creencias a pesar de la tragedia.

El rescate fue posible bajo el trabajo articulado de la Cruz Roja de Costa Rica y apoyos de equipos estadounidenses, portugueses y chilenos.

¿Cuántas víctimas deja la tragedia?

“No podemos celebrar porque hay mucho dolor en las familias, pero claramente que sí hay una satisfacción de haber llegado a una persona que daban por desaparecida y que decían que no había nada qué hacer”, expresó un funcionario del cuerpo rescatista.

Hernán Gil, el vigilante atrapado en Catia La Mar, podría ser rescatado en las próximas horas
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A lo largo de los días que estuvo bajo los escombros, el vigilante mantuvo la calma y, al igual que su esposa, se encomendó a las oraciones. En este momento, le realizan los respectivos chequeos médicos.

La tragedia ha dejado más de 2.200 personas fallecidas y un saldo superior a las 11 mil con respecto a las heridas. De igual forma, es impresionante la cantidad de desaparecidos.

Una de las medidas impulsadas ha sido la adecuación del Parque del Este de Caracas, en el que cerca de 2.000 personas permanecen en un campo transitorio, durmiendo en carpas y tiendas de campaña, mientras esperan volver a sus hogares.

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