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Por una propuesta de matrimonio, pareja escaló el Empire State y terminó siendo arrestada

La pareja, de nacionalidad rusa, ganó gran reconocimiento tras grabar un documental de rooftopping.

Foto: montaje realizado con imágenes de @angela_nikolau y @beerkus
Foto: montaje realizado con imágenes de @angela_nikolau y @beerkus

Jorge Leonardo Alzate

julio 02 de 2026
09:40 a. m.
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La última escalada de Angela Nikolau e Iván Kuznetsov (Beerkus, en redes sociales), terminó con la pareja de rooftoppers siendo arrestada por la Policía de Nueva York, bajo cargos de allanamiento, imprudencia temeraria, daño y manipulación criminal, entre otros.

Los artistas rusos ganaron notoriedad tras protagonizar el documental ‘Skywalkers: A Love Story’ de Netflix, en 2024, en el que escalan estructuras de gran altura, sin equipo de seguridad y, muchas veces, sin un permiso.

De la misma manera, subieron en el transcurso del miércoles, 1 de julio, la antena del Empire State, llegando a lo más alto del edificio (443 metros), en el corazón de Manhattan.

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¿Arriesgarlo todo por una propuesta?

Ya en la cima, los rooftoppers —término acuñado a quienes escalan, como deporte, estructuras de gran altura sin equipo— extendieron una bandera en la que se leía: "Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz".

Luego de unos minutos, regresaron a una plataforma ubicada unos metros por debajo, Kuznetsov ubicó una cámara para tomar fotografías que, luego, compartió en sus redes sociales, y le pidió matrimonio a Nikolau, que presumió su anillo con una foto memorable.

El Empire State tuvo que suspender durante su “aventura” el ingreso de visitantes a las plataformas de observación. Además, indicó en un comunicado de prensa que la escalada no fue autorizada y su mirador “situado en lo alto del edificio más famoso del mundo, en el centro de la ciudad de Nueva York, ofrece una forma práctica de realizar las propuestas de matrimonio más memorables", sin representar un riesgo para nadie.

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De la cima de Nueva York a la comisaría:

Por Nikolau y Kuznetsov tuvieron que subir a la cima del Empire State dos oficiales de Policía que, tan pronto como llegaron a una planta baja, realizaron su captura.

Un helicóptero de noticias registró lo ocurrido y, desde otro ángulo, quedó registrado en las cámaras corporales de los uniformados, que arriesgaron su vida por mantener el orden.

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