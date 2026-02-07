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¡Un milagro! Rescataron con vida al vigilante Hernán Gil tras pasar una semana sepultado en Venezuela

El vigilante de 43 años fue liberado luego de un complejo operativo que reunió a rescatistas de varios países.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
08:26 a. m.
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En medio del panorama devastador que dejaron los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, una noticia logró devolverle un poco de esperanza al país.

Hernán Gil, un vigilante de 43 años que permaneció atrapado poco más de una semana bajo los escombros de un edificio en Catia La Mar, fue rescatado con vida tras una operación que movilizó a especialistas de varios países.

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Su rescate ocurrió cuando las probabilidades de encontrar más sobrevivientes eran cada vez menores y mientras las autoridades continúan actualizando el número de víctimas mortales y desaparecidos que dejó la emergencia.

¿Quién es Hernán Gil y cómo quedó atrapado?

Hernán Gil trabajaba como vigilante en un edificio ubicado en Catia La Mar, en el estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos.

Durante los fuertes movimientos telúricos, la garita de seguridad donde permanecía fue desplazada por la fuerza del sismo y quedó atrapada entre enormes bloques de concreto y estructuras colapsadas.

Desde entonces, el hombre permaneció sepultado bajo los escombros mientras decenas de rescatistas trabajaban contrarreloj para llegar hasta él.

Su esposa, Gusbimar González, describió lo ocurrido como un verdadero milagro.

Él estaba trabajando en la garita, y el movimiento hizo que la garita se desplazara, se quedó entre las paredes.

¿Cómo lograron rescatarlo con vida?

El operativo reunió a equipos especializados de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela, quienes durante varios días excavaron de manera simultánea por diferentes puntos para llegar hasta el lugar donde permanecía atrapado.

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Los rescatistas reforzaron la estructura con madera y hierro para evitar nuevos derrumbes mientras abrían un túnel que permitió acceder hasta la cabina donde se encontraba. Uno de los socorristas explicó que el principal reto consistía en retirar una estructura metálica que bloqueaba la salida.

Ya el túnel se terminó, de forma que no hay riesgo de que caiga algo sobre él. Lo que falta es abrir el espacio para sacarlo, que es un tapón de metal que es de la garita.

Una vez liberado, Hernán fue recibido por un equipo médico que permanecía listo para atender cualquier complicación. Ahora, está siendo trasladado en ambulancia hacia Caracas, a 40 kilómetros.

¿Cómo logró sobrevivir durante una semana bajo los escombros?

A pesar del tiempo que permaneció bajo los escombros, los rescatistas informaron que Hernán se mantenía estable.

Durante los últimos días recibió hidratación mediante una sonda, además de azúcar y soluciones hidratantes para conservar sus signos vitales. También se instaló un tubo para suministrarle aire mientras avanzaban las labores de rescate.

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Los equipos de emergencia señalaron que una de las ventajas fue que el vigilante no quedó prensado por estructuras pesadas, lo que permitió mantener su estado de salud mientras se desarrollaba la operación.

Incluso, los rescatistas aseguraron que el hombre permaneció tranquilo durante todo el proceso.

Él está muy bien psicológicamente. Dice que se acuerda del cumpleaños de su hija, está tranquilo.

Finalmente, la liberación de Hernán Gil se convirtió en una de las noticias más esperanzadoras desde que ocurrió la tragedia. Su rescate llegó en momentos en que las posibilidades de encontrar personas con vida eran cada vez menores y cuando numerosos edificios ya habían sido inspeccionados por los equipos internacionales de búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades reportaron 2.295 personas fallecidas, mientras la ONU estima que alrededor de 50.000 personas continúan desaparecidas.

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Además, miles de familias permanecen sin vivienda y sobreviven en estacionamientos, canchas deportivas y campamentos improvisados, mientras esperan ayuda humanitaria.

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