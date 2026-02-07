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¡Nuevamente tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 2 de julio de 2026! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando los movimientos telúricos. Descubra los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

julio 02 de 2026
12:37 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano informó que el primer temblor de este 2 de julio de 2026 se detectó a las 12:34 de la madrugada.

Además, el más reciente fue a las 11:45 de la mañana, en Chocó. ¿Cuántos más se han presentado? ¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 2 de julio de 2026

  • 12:34 a.m.

Epicentro: López, Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Buenos Aires (Cauca), a 27 de Suárez (Cauca) y a 28 de Jamundí (Valle del Cauca).

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¿Dónde se han registrado los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 2 de julio de 2026?

  • 1:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 1:38 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 155 kilómetros de Archipiélago Los Monjes (Venezuela), a 200 de Manaure (La Guajira) y a 202 de Uribia (La Guajira).

  • 2:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 4:14 a.m.

Epicentro: Puerto Libertador, Córdoba.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de San José de Uré (Córdoba), a 26 de Puerto Libertador (Córdoba) y a 35 de Tarazá (Antioquia).

  • 6:58 a.m.

Epicentro: Villanueva, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Villanueva (Santander) y a 10 de Jordán (Santander).

  • 7:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

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  • 11:45 a.m.

Epicentro: Condoto, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 79 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Río Iró (Chocó), a 22 de Nóvita (Chocó) y a 23 de Condoto (Chocó).

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