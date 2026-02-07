¡Nuevamente tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 2 de julio de 2026! Este es el reporte
El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando los movimientos telúricos. Descubra los detalles.
Nicolás Forero
12:37 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano informó que el primer temblor de este 2 de julio de 2026 se detectó a las 12:34 de la madrugada.
Además, el más reciente fue a las 11:45 de la mañana, en Chocó. ¿Cuántos más se han presentado? ¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 2 de julio de 2026
- 12:34 a.m.
Epicentro: López, Cauca.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Buenos Aires (Cauca), a 27 de Suárez (Cauca) y a 28 de Jamundí (Valle del Cauca).
¿Dónde se han registrado los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 2 de julio de 2026?
- 1:10 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 1:38 a.m.
Epicentro: Mar Caribe.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 155 kilómetros de Archipiélago Los Monjes (Venezuela), a 200 de Manaure (La Guajira) y a 202 de Uribia (La Guajira).
- 2:36 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
- 4:14 a.m.
Epicentro: Puerto Libertador, Córdoba.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 24 kilómetros de San José de Uré (Córdoba), a 26 de Puerto Libertador (Córdoba) y a 35 de Tarazá (Antioquia).
- 6:58 a.m.
Epicentro: Villanueva, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Villanueva (Santander) y a 10 de Jordán (Santander).
- 7:23 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 11:45 a.m.
Epicentro: Condoto, Chocó.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 79 kilómetros.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Río Iró (Chocó), a 22 de Nóvita (Chocó) y a 23 de Condoto (Chocó).