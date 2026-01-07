Hernán Gil, el vigilante atrapado en Catia La Mar, podría ser rescatado en las últimas horas

Se cumple una semana del doble terremoto que devastó la costa venezolana y, en medio de la tragedia, la historia de Hernán Gil, vigilante de un centro comercial en Playa Grande, mantiene viva la esperanza.

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A 15 metros bajo tierra, atrapado en la garita donde cumplía su turno, ha logrado sobrevivir gracias a que contaba con alimentos y refugio en una caseta de cemento que resistió el colapso.

Los organismos de socorro de Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y Chile trabajan contra reloj para sacarlo con vida.

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El operativo se ha visto marcado por la complejidad del terreno: el primer túnel abierto durante más de 66 horas colapsó y las excavadoras fueron descartadas por el riesgo de un nuevo derrumbe. Incluso, hace pocas horas, las labores tuvieron que suspenderse por un nuevo sismo.

Los organismos de socorro de Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y Chile trabajan contra reloj para sacarlo con vida. El operativo se ha visto marcado por la complejidad del terreno: el primer túnel abierto durante más de 66 horas colapsó y las excavadoras fueron descartadas por el riesgo de un nuevo derrumbe. Incluso, hace pocas horas, las labores tuvieron que suspenderse por un nuevo sismo.

Rescate internacional en terreno hostil

Los equipos han intentado ingresar por dos frentes distintos del edificio, pero la tipología del colapso ha hecho que el avance sea lento y peligroso. Con herramientas manuales, los rescatistas buscan abrir paso hasta el sótano donde Hernán permanece atrapado desde hace ocho días.

En medio del silencio, la voz del vigilante ha respondido a los llamados de los socorristas, confirmando que sigue con vida. “Don Hernán, ¿me escucha?”, preguntó Noemí Quiroa, integrante del grupo de búsqueda y rescate de El Salvador. Desde la oscuridad, una respuesta breve devolvió la esperanza a quienes trabajan sin pausa.

La espera de una familia y un país

Su esposa, visiblemente afectada, asegura que mantiene la fe en que pronto podrá abrazarlo. “Él es un guerrero”, repiten familiares y vecinos, quienes lo esperan en casa junto a sus dos hijos. La historia de Hernán ha conmovido a las redes sociales, donde se le describe como un símbolo de resistencia y valentía en medio del desastre.

Los médicos que siguen el caso señalan que, hasta ahora, no presenta órganos comprometidos y que su supervivencia se debe a la estructura de cemento que lo protegió. El mundo aguarda que las próximas horas traigan el desenlace esperado: el rescate de un hombre humilde que se ha convertido en emblema de esperanza en Venezuela.