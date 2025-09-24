CANAL RCN
Internacional

En esta ciudad de Brasil se pagarán primas extra a los policías que den de baja a criminales

Los pagos podrán ir del 10% al 150% de su salario, dependiendo de los resultados.

Rio de Janeiro - AFP

septiembre 24 de 2025
07:34 p. m.
Una ley recién aprobada en Río de Janeiro ha encendido alarmas dentro y fuera de Brasil: los policías podrán recibir bonificaciones si matan a presuntos criminales durante sus operativos. La medida, que ya es señalada como una peligrosa legalización de la violencia policial, ha sido duramente criticada por defensores de los derechos humanos y expertos en seguridad pública.

El texto, aprobado el martes por amplia mayoría en la asamblea legislativa estatal, aún debe ser promulgado por el gobernador Claudio Castro —aliado del expresidente Jair Bolsonaro— en un plazo de 15 días para entrar en vigor.

Las primas, que van del 10% al 150% del salario, se otorgarán a agentes que participen en la confiscación de armas de alto calibre o en acciones que resulten en la “neutralización” de criminales. La iniciativa fue incluida dentro de un proyecto de reforma de la policía civil, cuerpo responsable de las investigaciones, en contraste con la policía militar, conocida por su enfoque represivo.

No es la primera Ley de este tipo que se implementa en el estado:

Críticos de la ley advierten que el incentivo económico puede agravar la violencia. “Corremos el riesgo de asistir a una masacre generalizada perpetrada por policías que harán todo para ganar más dinero”, declaró Djeff Amadeus, abogado del Instituto de Defensa de la Población Negra, quien teme que la bonificación se extienda a otras fuerzas del orden.

No es la primera vez que Río implementa una política de este tipo. Entre 1995 y 1998 existió una medida similar, conocida como “bono del Lejano Oeste”, que fue derogada luego de un fuerte aumento en las muertes durante intervenciones policiales.

Comunidad afro podría ser la más afectada, de acuerdo con las cifras:

“El Estado está transformando la muerte en política pública”, denunció el diputado federal Henrique Vieira, representante de Río de Janeiro e ideologías de izquierda. “La seguridad no se logra mediante la barbarie”, agregó en un mensaje publicado en la red social X.

La preocupación no es infundada. En el 2024, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en el estado, lo que representa casi dos muertes por día. Aunque la cifra es un 19% menor que en 2023 (871 muertes), sigue reflejando una realidad marcada por la letalidad policial, especialmente en las favelas y entre la población afrodescendiente, que, de acuerdo con las cifras, es la que más sufre por muertes a manos de la Policía.

