Vecinos delataron a madre que grababa videos sexuales con su hija de 12 años y los enviaba a grupos de WhatsApp

La menor era expuesta y puesta en estado de indefensión para grabar el contenido.

marzo 12 de 2026
01:43 p. m.
En Medellín, se descubrió un nuevo caso de una presunta situación de explotación sexual infantil que se habría cometido al interior de un hogar.

Las autoridades capturaron a una mujer de 37 años señalada de grabar videos con contenido sexual en los que aparecía su propia hija, una menor de 12 años.

Según las autoridades, el material era posteriormente difundido a través de redes sociales y también enviado a la pareja sentimental de la mujer.

Madre grababa videos sexuales con su hija de 12 años y los difundía en un grupo de WhatsApp en Medellín

El caso comenzó a investigarse en noviembre del año pasado, cuando una persona realizó una denuncia a través de la línea de emergencias 123.

En la alerta se advertía que en un grupo de WhatsApp se estaban compartiendo videos de contenido sexual en los que aparecía una menor de edad.

Tras recibir la información, la Policía de Infancia y Adolescencia inició las verificaciones correspondientes para identificar a la menor y determinar quién estaba difundiendo el material.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó cómo se dio la alerta que permitió activar la investigación.

Quien hacía la alerta decía, miren en un chat de WhatsApp estoy viendo que una mujer está compartiendo contenido sexual de una menor de edad, inmediatamente entonces la Policía de infancia y adolescencia arranca la investigación identifica a la menor que precisamente vive en Castilla.

La menor era puesta en estado de indefensión para someterla a los abusos

Durante las indagaciones, las autoridades lograron establecer que la mujer de 37 años presuntamente grababa videos con contenido sexual en los que participaba su propia hija de 12 años.

Posteriormente, ese material era compartido a través de redes sociales y también enviado a su pareja sentimental.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Henry Yesid Bello, explicó que la menor era expuesta y puesta en condición de indefensión para realizar estas grabaciones.

Colocaba en estado de indefensión a su hija para comercializarla a través de las redes sociales, a las redes públicas, aquí el agradecimiento a todos los ciudadanos que a través de las redes sociales nos envían ese material, adelantamos esa investigación.

Tras varios meses de investigación y recolección de evidencias, las autoridades lograron ubicar a la mujer y materializar su captura.

Las autoridades también entregaron un balance sobre los delitos sexuales registrados en el Valle de Aburrá durante lo corrido del año, y según informaron, 33 personas han sido capturadas por diferentes delitos sexuales en la región, de las cuales seis son ciudadanos extranjeros.

