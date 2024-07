En video: colombiana reconstruyó el momento del salvaje ataque de sus perros en EE. UU.

María Paula Peña Contreras, es la joven colombiana de 27 años que fue brutalmente atacada por sus dos perros de raza American Bully XL, en su casa, en Estados Unidos. Tres semanas después de aterrador incidente, contó los detalles de cómo ocurrieron los hechos.

Los perros que tuvieron que ser sacrificados por la Policía que llegó al lugar para auxiliar a la joven, le causaron graves heridas en cuello, brazos, senos, espalda, glúteos y piernas.

En medio de su recuperación adquirió una bacteria que complicó aún más su condición de salud. Sus padres que se encontraban en Colombia lograron la aprobación de una visa humanitaria para poder cuidar de su hija que se encontraba sola en EE. UU., su única compañía eran los perros que casi acaban con su vida.

El duro relato de la joven atacada por sus perros en EE. UU.

María Paula Peña, de 27 años, recordó el momento en que sus dos perros la atacaron mientras jugaban:

“Yo fui a tirar la basura y vi que uno de ellos me siguió. Yo voy hacia la parte de la basura y me escondo como en una esquina. No sé por qué a mí se me dio la idea de jugar así en ese momento".

Al no poder controlar la situación decidió pedirles ayuda a sus vecinos mediante gritos de auxilio. “Ellos me están zarandeando, y ahí es cuando yo digo, yo aquí no puedo más. Y yo empiezo a gritarle a los vecinos: ‘ayuda, por favor, ayuda’

No me sentía con fuerzas de nada, yo de verdad que en ese momento sentí que me estaba muriendo.

Sus perros de raza American Bully XL, eran su compañía, pero en medio del brutal ataque, al ver llegar a la Policía dio la orden de sacrificar a los animales debido a que no podía controlar el violento ataque.

En el momento en el que Ohanna vuelve y se me acerca al cuello, yo le digo a los policías disparen, por favor, ya no puedo hacer nada. contó.

Después de 17 días en UCI, María Paula se reencontró con sus padres, quienes llegaron al país gracias a una visa humanitaria.

El salvaje ataque de dos perros a colombiana en EE. UU.

La joven de 27 años y oriunda de Bucaramanga y desde hace un tiempo vive en Estados Unidos. Estando en California, fue víctima de un violento ataque de sus dos perros, el pasado 24 de junio. Los animales fueron tan salvajes que la dejaron en estado crítico.

María Paula fue trasladada de urgencia al Hospital John Muir Health. Su recuperación se vio afectada por las bacterias que ingresaron a su cuerpo por causa de las complicadas heridas.

Los perros la mordieron en varias partes del cuerpo, dejándole graves heridas. Los perros fueron sacrificados por los uniformados para poder detener la cruel agresión a su dueña.